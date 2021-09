Guinée : Alpha Condé exigent des sanctions contre des fonctionnaires…

CONAKRY- Le président guinéen Alpha Condé envisage de prendre de nouvelles dispositions contre l’indiscipline dans l’administration publique. Ce mardi 31 août 2021, dans le cadre d’un contrôle inopiné, le Chef de l’Etat a constaté que malgré ses « mises en gardes » certaines vieilles habitudes persistent.

Le Président de la République a promis que des dispositions seront prises en Conseil des ministres par rapport aux cas d’absence non-justifiées. Il exige des sanctions et que les copies lui soient notifiées et affichées dans les différents départements.

Au ministère du Budget, le constat révèle six (6) absence, à l'Economie et des Finances neuf (9) absences, au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation trois (3) absences et à l'APIP, une absence.

Face à ce constat il a déclaré : “ je vois que c'est la récréation. Nous allons régler ça au conseil des ministres” a brièvement déclaré le président de la République.

Après avoir regretté et condamné ces absences, le chef de l’Etat a donné des instructions fermes aux chefs des départements ministériels et direction visités, de prendre des décisions préliminaires à l'encontre de tous les absents.

« Ces mesures vont de l'avertissement à la radiation du fichier de la fonction publique. Il a exigé à ce que les copies des sanctions lui soient communiquées et affichées dans les départements concernés », a instruit Alpha Condé

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com