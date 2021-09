De Kassory à Diané : L'un est de retour, l'autre n'est pas parti !

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, qui porte comme un grand son deuil, entouré des siens et soutenu par de nombreux Guinéens parmi lesquels le Premier de tous, le Professeur Alpha Condé, a regagné Conakry, dans la soirée de ce mardi 30 août, comme il est parti : sans bruits, ni fureur.

Il a été reçu, à sa descente d'avion, dans la sobriété et en toute solennité par le ministre d'Etat chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, qui a assuré son intérim avec la dignité qu'on lui connaît et une grande sagesse. Les deux hommes qui ont des parcours différents et n'ont pas la même histoire avec le Professeur Alpha Condé, démentent ainsi les rumeurs de prétendus rivalités et désaccords entre eux, volontairement entretenues pour diviser les collaborateurs du Chef de l'Etat, qui restent, fort heureusement, plus unis que jamais autour de lui. Il s'est agi pour les colporteurs impénitents d'informations fausses et de ragots extravagants, ainsi que des officines connues de tous, de répandre un parfum de suspicion dans les rangs de la mouvance présidentielle, toujours solide comme un roc.

Que vont-ils devoir encore inventer pour sauver la face, après leur campagne de désinformation qui vient de faire flop, comme toutes les cabales montées avant pour nuire à la majorité présidentielle et créer l'émoi dans une opinion parfois si crédule ? Peine perdue.

A l'épreuve du temps, des faits, de la vérité, l'on se rend compte que le Président de la République a réussi le tour de force de former une équipe qui brille par sa diversité et la solidarité entre ses membres, tous voués à servir avec loyauté et sincérité celui qu'ils appellent leur champion, parce qu’étant la référence commune et l'artisan à la fois du destin et de l'avenir de chacun. Si le Professeur Alpha Condé a réparti les tâches et distribué les rôles plus que n'importe qui, ayant pris la pleine mesure du talent de chacun et des aptitudes de tous, il a aussi engagé ses collaborateurs à se respecter, à s'estimer, à s'accepter pour former une équipe homogène destinée à rassembler les Guinéens, comme il l'a toujours souhaité et voulu pendant son long combat politique et sa Présidence actuelle, déjà historique.

En se déplaçant, en personne, à l'aéroport pour recevoir le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, puis le conduire à son domicile, Dr Mohamed Diané marche dans les pas du Professeur Alpha Condé qui, avec chacun, se montre disponible et profondément humaniste. Cette belle image de deux des piliers du Gouvernement et proches collaborateurs du Chef de l'Etat, est le témoignage éloquent, pour ceux qui en douteraient encore et à tort, que l'entourage direct du Professeur Alpha Condé et ses hommes de confiance ne sont pas une équipe de rivaux qui se crêpent les chignons, mais un attelage d'hommes et de femmes responsables qui se relaient dans la tâche, se suppléent aussi, résolument unis dans les épreuves, et qui restent solidaires dans l'effort pour conduire le programme défini par leur mentor à tous, pour le bénéfice exclusif des populations qui ne se préoccupent guère, du reste, des querelles de pouvoir et de légitimité, des luttes de positionnement inutiles et puériles.

Le 1er mandat de la 4e République est placé sous le signe de valeurs cardinales que le Professeur Alpha Condé inculque à chacun, afin que la Guinée soit différente et le Guinéen devienne meilleur, à savoir : Loyauté, Compétence, Intégrité (LCI).

Un rendez-vous avec l'Histoire pour la Guinée, un défi pour tous ses collaborateurs dont l'union fera la force de chacun, la fierté de leur bienfaiteur à tous, et surtout l'affaire de la Guinée qui ne peut plus attendre son bonheur et ajourner sa prospérité, parce qu'elle a maintenant un Président qui lui en a donné l'ambition et les moyens.

De Kassory à Diané, il n'y a qu'une cloison, celle qui mène au Professeur Alpha Condé, le Président de tous les Guinéens.

Tibou Kamara