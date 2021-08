Front annoncé entre le camp de Cellou, Sidya et Kouyaté : une précision de taille…

CONAKRY-Engagés dans un processus de discussions en vue d’un éventuel rapprochement, l'ANAD (alliance nationale pour l’alternance démocratique) et les partis membres du FNDC (UFR, PEDN, MODEL) n’ont pas encore abouti à s’entendre. Selon nos informations, les pourparlers continuent.

Ce lundi 30 août 2021, le camp de Cellou Dalein a tenu une réunion ordinaire au cours de laquelle ont été abordés entre autres, les derniers développements de la situation sociopolitique du pays, la situation des détenus politiques, le niveau d’implantation des antennes de l'Anad au niveau des communes du grand Conakry, des chefs-ieux des préfectures et de l’étranger et les discussions avec les partis politiques du Fndc en vue d’une éventuelle collaboration.

« Contrairement à ce que disent certains médias, il n’y a pas de risque d’implosion, l'Anad est sereine. C’est absolument faux de dire que l'Anad est au bord de l’implosion. Il n’y a ni crise, ni malentendu, ni mésentente au sein de l’Anad », a déclaré Nadia Nahman, chef de cabinet de Cellou Dalein Diallo.

En ce qui concerne l’alliance avec les partis politiques membres du Fndc, les discussions sont en cours, a-t-elle ajouté, mais elles n’ont pas abouti pour l’instant. « L'Anad qui était une alliance électorale qui s’est muée en alliance politique ne saurait souffrir d’une autre forme de partenariat ou de collaboration. Dès lors qu’on se retrouve avec une entité pour s’opposer au 3e mandat, à la mauvaise gouvernance, à la dégradation des conditions de vie des Guinéens, pour cela il n’y a pas de souci de collaborer avec une quelconque entité politique. Pour le moment, les discussions n’ont pas abouti ».

Abondant dans le même sens, Edouard Zotomou Kpogomou, vice-président de l'Anad a laissé entendre que les partis de l'Anad sont d’accord sur le principe de collaborer avec des partis membres du Fndc.

« Effectivement, nous sommes en pourparlers avec des partis membres du Fndc qui veulent rentrer en partenariat avec des partis membres de l'Anad. L’initiative est venue des partis membres du Fndc qui ont approché le président de l'Anad pour qu’il y ait ce partenariat. Il a fallu se mettre d’accord sur une certain nombre des points communs au niveau de nos revendications avant de pouvoir mettre en place une structure formelle. Nous avons en commun la lutte contre le 3e mandat, l’institution d’un état des droits, la libération des prisonniers politiques et l’arrêt des mesures d’intimidation et surtout le maintien des innocents en prison. Nous n’avons pas des points de divergence en réalité. Le seul d’achoppement c’est le fait que nous ne nous sommes pas accordés sur la nécessité de participer à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 », a précisé le président de l’UDRP.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06