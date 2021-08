Guinée : vers un rapprochement entre Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré ?

CONAKRY-Se dirige-t-on vers un rapprochement entre Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo ? Les deux anciens premier ministres dont les chemins s’étaient séparés à la veille de la présidentielle du 18 octobre 2020, pourraient à nouveau, faire front ensemble dans l’opposition face au régime d’Alpha Condé. Des tractions sont en cours dans ce sens depuis quelques semaines, a appris Africaguinee.com.

Cellou Dalein Diallo, qui dirige une nouvelle alliance politique, dénommée ANAD (Alliance Nationale pour l’alternance démocratique), nous a confié qu’il y a des contacts. « Des contacts existent entre l'UFR et l'ANAD… », nous a confié le leader de l’UFDG, alors que le président de l’UFR poursuit son « exil ».

Il faut dire cependant qu’un obstacle de taille pourrait se poser par rapport à ce projet de rapprochement. Car si Cellou Dalein Diallo et ses actuels alliés se battent pour la reconnaissance de leur « victoire » à la présidentielle d’octobre, Sidya Touré campe sur sa position initiale. Se battre aux côtés du FNDC.

« On continue à se battre avec le FNDC, je ne sais maintenant quel rapprochement on va faire quelqu’un. Le combat du FNDC est d’actualité, donc on ne voit pas comment on va abandonner cette lutte pour autre chose », nous a indiqué un proche de Sidya Touré.

