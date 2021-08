Guinée : Aboubacar Soumah accuse le régime et titille les syndicalistes « corrompus »

CONAKRY- Qu’est-ce qui est à l’origine de la division du mouvement syndical guinéen ? Aboubacar Soumah, le Secrétaire général du SLECG (syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée) vient de pointer le responsable. Ce leader syndical dénonce certains de ses camarades qu’il qualifie de corrompus et qui sont de mèche avec le Gouvernement.

« Depuis l’avènement de ce régime, le syndicat est divisé. Toutes les organisations syndicales, l’USTG, le SLECG… sont divisées. Si les syndicalistes se prêtent au jeu du Gouvernement en acceptant la corruption, c’est ce qui amène la division. Parce qu’ils ont abandonné le rôle qui est le leur, accepter la corruption et prendre position auprès du Gouvernement. Or, le Gouvernement, c’est l’employeur.

Comment peut-on prétendre être syndicaliste et être du côté de l’employeur et ne pas défendre les intérêts des travailleurs ? C’est ça le facteur de désunion. Ils acceptent d’être corrompus et quand on se lève pour revendiquer, ils se mettent à raconter des choses qui ne soient pas en faveur d’aller au bout des revendications. C’est ça aujourd’hui le problème », dénonce le syndicaliste.

Alors que le prélèvement annoncé de 5% sur le salaire des fonctionnaires, dans le cadre des cotisations sociales, continue de faire vagues, Aboubacar Soumah accuse le Gouvernement d’avoir tout depuis 2017, pour contrecarrer le SLECG dans ses élans. Il a pointé Abdoulaye Sow d’être de mèche avec le régime.

Au niveau de l’éducation, qu’est-ce que vous avez constaté ? Depuis que le SLECG s’est levé en 2017 pour défendre les travailleurs, il y a eu combien de syndicats qui ont été ? Il y a d’abord eu le SLECG de Kadiatou Bah, quand ça n’a pas réussi, ils ont créé le SNE (syndicat national de l’Education) à travers l’action de Souleymane Keita…Tout ça a été par le Gouvernement pour contrecarrer le SLECG proprement parlé qui est en train de défendre les intérêts des travailleurs. A tout bout de champ, c’est ça.

A l’USTG aussi, ils ont tout fait pour nous séparer, Sow a été corrompu. Vous avez vu le rôle qu’il a joué quand nous étions en grève, il a essayé de corrompre mes éléments principaux. Donc, on a compris que ce n’était plus la peine d’être avec lui, c’est pour cela qu’on s’est désaffilié à l’USTG parce qu’on ne pouvait continuer à être avec quelqu’un qui travaille avec le Gouvernement. C’est ce qui a occasionné la désunion », a-t-il lancé, interrogé par Africaguinee.com.

