L'ANAD au "bord de l'implosion"? La mise au point de Cellou Dalein Diallo...

CONAKRY- L'opposant Cellou Dalein Diallo a fait une mise au point par rapport à la "prétendue crise" qui secouerait l'Alliance Nationale pour l'Alternance Démocratique (ANAD) dont il est le Président.

Interrogé par Africaguinee.com, le leader de l'union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a apporté un "démenti" à l'information selon laquelle l'ANAD serait au bord de l'implosion. Au contraire, assure l'ancien premier ministre, c'est "l'union sacrée" entre les membres de cette alliance.

"Je démens formellement cette information selon laquelle l'ANAD serait au bord de l'implosion. Il n'y a aucune crise, aucun malentendu, aucune divergence entre les leaders de l'ANAD. Au contraire, c'est l'union sacrée des membres de cette alliance politique autour de la victoire de Cellou Dalein Diallo. Et nous sommes déterminés à continuer à notre combat en dénonçant systématiquement tous les abus du pouvoir, toutes violations des droits humains, des règles et des principes de la démocratie et de l'Etat de Droit", a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Des tractations avec l'UFR de Sidya…

Des contacts existent entre l'UFR et l'ANAD, mais il n'y pas de divergence aucune au niveau des membres de l'Alliance, assure l'opposant. "On a le même niveau d'informations, on traite la question avec l'ensemble des leaders. Il n'y a pas de démarches du Président de l'UFDG vers d'autres partis ou associations dont l'ANAD n'a pas été informée à l'avance et dont l'ANAD n'a pas donné mandat à des personnes pour analyser et en parler", a-t-il martelé.

