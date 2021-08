Jeux Paralympiques : Kadiatou Bangoura échoue aux portes de la finale 400 m...

TOKYO- C’est une déception pour l’athlète guinéenne Kadiatou Bangoura battue, vendredi 27 août, aux portes de la finale 4x100 mètres dames, aux jeux paralympiques de Tokyo, a appris Africaguinee.com.

Engagée dans la série de la course des 400 m femmes, la native de Fria a terminée à la cinquième place en 1’02’’76. Nonobstant cette ‘’désillusion’’ de la guinéenne de voir une médaille lui échapper, Kadiatou Bangoura améliore son propre record de 2’’ minutes sur cette distance.

Après cette course ratée, Kadiatou Bangoura, une des porte-drapeaux de la Guinée à ces Jeux paralympiques compétira, le 01 Septembre 2021 dans la série des 200 m femmes. Son coach garde espoir que ce sera la bonne.

"Je suis très heureux du classement de Kadiatou et de l'amélioration de sa performance sur 400m car elle a couru avec des athlètes qui sont dans les centres de formation professionnelle qui ont des années d'expériences sur 400m. Certaines ont fait jusqu'à 4 jeux paralympiques et ont couru dans tous les meetings mondiaux de l'année. Je reste positif et je crois à sa qualification en finale sur 200m ce Mercredi 01Septembre 2021", nous a confié Camara Amadou Zida.

