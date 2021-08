Guinée : la veuve de Sékou Touré « revend » un de ses biens pour sortir son fils Mohamed de prison

CONAKRY-Reconnus coupables « d’esclavagisme » contre leur domestique, Mohamed Touré, fils du premier président guinéen, et sa femme ont été condamnés par la justice américaine à 7 ans d'emprisonnement assorti de 3 ans de libération conditionnelle et le payement d'une amende de 289 mille dollars US, le 22 avril 2019 à Texas.

Deux ans après cette condamnation, le PDG-RDA (Parti Démocratique de Guinée - Rassemblement Démocratique Africain), parti politique qu'avait dirigé feu Ahmed Sékou Touré pendant 26 ans (1958-1984), a lancé une campagne de collecte de fonds pour payer la caution libératoire du coupe Touré. Au total, le PDG-RDA veut mobiliser 300.000 dollars US.

Hadja Andrée Touré, la veuve de feu Ahmed Sekou Touré, a déjà revendu un de ses biens pour sortir son fils Mohamed du guêpier de la justice américaine, a appris Africaguinee.com.

Interrogé par notre rédaction, le secrétaire général par intérim du PDG-RDA a expliqué les raisons qui ont poussé les responsables du parti à se lancer dans cette campagne. Selon Oyé Beavogui, c'est l'inaction de l'Etat guinéen face à cette affaire qui a poussé le PDG-RDA et la famille Touré à opter pour cette initiative.

"Avant sa condamnation, le parti PDG-RDA a fait beaucoup de démarches au niveau des autorités à tous les niveaux jusqu'au niveau même du chef de l'Etat. Hadja Andrée Touré (veuve de feu Sékou Touré ndlr) a rencontré le président Alpha Condé au mois d'avril 2018. Jusqu'aujourd'hui, aucune action concrète n'a été posée par le Gouvernement guinéen, même une preuve de solidarité pour la libération du camarade Mohamed Touré. Hadja Andrée Touré est allée jusqu'à revendre un de ses terrains pour faire face aux honoraires des avocats, afin de pouvoir au moins obtenir une libération conditionnelle de son fils", a expliqué le Secrétaire général par intérim du PDG-RDA.

La campagne de collecte de fonds lancée cette récemment fait objet de controverse. Mais pour Oye Beavogui, Mohamed Touré fait partie des initiateurs de ce projet.

"Il y en a qui racontent que Mohamed Touré n'est pas informé de cette campagne de collecte de fonds. Il faut comprendre que nous sommes en contact avec le secrétaire général du PDG-RDA. Il est au courant et il est associé à toutes les activités du parti, en tant que secrétaire général, c'est lui qui a le dernier mot. Le camarade Mohamed Touré est très bien informé de ce processus et il n'arrête pas de l'apprécier. Parce que pour lui, ce n'est pas une question d'argent. La solidarité et les témoignages qu'il reçoit, le réconfortent", a révélé le député du PDG-RDA.

"Le payement de cette amende n'équivaut pas à la libération immédiate du couple Touré. Selon ses avocats et les personnes impliquées dans ce dossier, le payement de cette amende peut accélérer son dossier afin d'obtenir au moins une libération provisoire", a-t-il précisé.

Affaire à suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

