Enseignement technique : la joie des admis aux examens, la réussite de la Ministre Djenab Dramé…

C’est un nouveau pari réussi pour la Ministre Djenab Dramé. La Ministre de l’Enseignement Technique, de la formation professionnelle est passée « haut les mains » dans l’organisation des examens de sortie des écoles et centres de formations relevant de son Département.

En tout, ils étaient 22 811 candidats à affronter les différents examens cette année au niveau du Ministère de l’Enseignement technique. Repartis en 124 filières, ils ont été évalués dans la théorie et la pratique.

Les nombreuses réformes engagées cette année par la Ministre Djenab Dramé ont permis de rehausser le niveau de l’Enseignement technique et la formation professionnelle. De plus en plus de jeunes font désormais confiance aux différentes filières de formation que propose ce Ministère qui semblait être jusqu’à un passé très récent, le « parent pauvre » du système éducatif guinéen. Le taux de fréquentation des écoles a fortement augmenté. Ce qui a d’ailleurs amené le Président Alpha Condé à ouvrir de nouveaux chantiers dans certaines villes de l’intérieur du pays. Les Écoles régionales d’arts et métiers. Plusieurs d’entre elles sont désormais opérationnelles. Grâce notamment au suivi et à l’implication personnelle de la Ministre Djenab Dramé. Pour l’année scolaire à venir, elles vont accueillir les milliers de jeunes qui vont s’orienter dans la formation professionnelle.

Pour cette année, le taux de réussite aux examens nationaux au niveau de l’Enseignement technique est de 82,65%. Ce bon résultat est celui des apprenants, mais aussi et surtout du personnel enseignant qui a mis en application les nombreuses réformes initiées par la Ministre Djenab Dramé, conformément à la vision du Président Alpha Condé.

Aussi, de plus en plus de diplômés de l’Enseignement technique sont désormais suivis et accompagnés par l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi. Des stages et des formations théoriques sont très souvent proposés à ces jeunes dès après l’obtention de leur diplôme.

L’autre réforme qui a attiré l’attention de plusieurs observateurs, est la manière dont les épreuves pratiques se sont déroulées cette année. Contrairement aux précédentes années, les candidats ont été évalués sur la partie pratique avant les épreuves théoriques. Cet examen pratique s’est déroulé avec moins de déchets possibles. Tout le matériel utilisé devra servir à quelque chose. Les jeunes issus par exemple de l’école des postes et télécommunications se sont vus confier la réparation des lignes téléphoniques et la connexion internet du Département de l’Enseignement technique. Ce qui a permis à l’Etat de faire des économies.

Djenab Dramé promet d’autres reformes à la prochaine rentrée des classes pour qualifier davantage l’enseignement technique et la formation professionnelle.

Alseny Sylla