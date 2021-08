La Guinée vers une nouvelle crise ? "On ne sera pas d'accord avec l'Etat si…"

CONAKRY-Alors que le Gouvernement compte prélever 5% du salaire des fonctionnaires à partir de ce mois d'Août, certains responsables syndicaux protestent et brandissent des menaces.

Si Amadou Diallo le Secrétaire Général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) se dit favorable à cette décision de l'Etat et demande à la classe ouvrière d'accepter la cotisation, c'est loin d'être le cas chez son camarade Aboubacar Soumah du SLECG, qui pose des conditions. Sans quoi, il menace d'en tirer les conséquences avec ses syndiqués.

"S'il y a des mesures d'accompagnement d'ici le mois de septembre, on est d'accord, mais s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, suite à l'augmentation du prix du carburant, on ne sera pas d'accord. S'il persiste, toutes les structures du SLECG se retrouveront pour analyser la situation et prendre une décision", a averti Aboubacar Soumah.

Conformément à l'article 63 de la loi L 0027 du 07 juin 2019 portant Statut Général des Agents de l'Etat, le Gouvernement entend prélever à partir de ce mois d'août 5% sur le salaire des fonctionnaires, au titre de la cotisation sociale des agents de l’Etat pour l’assurance maladie obligatoire.

Tout comme Aboubacar Soumah, Michel Pépé Balamou, un autre jeune syndicaliste n'est pas d'accord avec cette velléité, sans qu'il y ait des mesures d'accompagnement suite à la hausse du carburant.

"A partir de moment où l’Etat a augmenté le prix de l’essence à la pompe et que cela ait une incidence sur le transport, le loyer, le panier de la ménagère, il faut se lever ensemble pour amener le Gouvernement à apporter des mesures d’accompagnement pour soulager le travailleur (…)", nous a-t-il confié récemment, accusant l'Etat de vouloir "enfoncer" les travailleurs dans la plus grande précarité.

Le Gouvernement n'a pas encore réagi sur cette actualité. Le ministre du Budget interpelé jeudi par un journaliste d'Africaguinee.com, n'a pas souhaité faire de commentaires, arguant la question relève du ministère de la fonction publique. Lequel pour le moment fait le black-outt.

A suivre…

Africaguinee.com