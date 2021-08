Kassory adresse un message : « Je tiens à remercier le Pr Alpha Condé, le Gouvernement… »

ATLANTA- c’est depuis les États-Unis que le Premier Ministre Kassory Fofana a glissé une note au Président Alpha Condé.

Le Chef du Gouvernement guinéen a adressé un message de « remerciements » au locataire du Palais Sékoutoureya pour son soutien après le décès sa fille Mme Donzo Zénab Kassory Fofana.

« Je tiens à remercier SEM le Président de la République Professeur Alpha CONDE, les Institutions Républicaines, le Gouvernement et tout le peuple de Guinée pour la marque de compassion et de solidarité témoignée à ma personne et ma famille », a écrit le Premier Ministre guinéen qui vit un deuil depuis la disparition de sa fille aînée.

A rappeler que les funérailles de Mme Donzo Zénab Kassory Fofana sont prévues le vendredi 3 septembre prochain. L’enterrement aura lieu à Forécariah après la levée du corps qui est prévue à l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne de Kipé.

Africaguinee.com