Corruption au Bac : Dr Bano Barry sévit, des responsables d'écoles suspendus…

CONAKRY-Le ministre de l'Education Pr. Alpha Amadou Bano Barry a décidé de sévir contre des responsables d'une école privée, pour tentative de corruption d'un délégué au baccalauréat 2021.

Les sieurs Oumar Magassouba et Mohamed Labile Guilao, respectivement administrateur et Censeur du Groupe scolaire moderne Elhadj Kassim SACKO de la Direction préfectorale de l'Education (DPE) de N'Zérékoré, ont été suspendus de toutes activités au niveau des écoles publiques et privées du territoire national au cour de l'année scolaire 2021-2022 pour tentative de corruption d'un délégué au baccalauréat session 2021.

Lire aussi- Ibrahima Camara, délégué au Bac : « Ils m’ont dit… si tu ne laisses pas les enfants tricher"

Dr Bano Barry charge le Service National des Ecoles privées, les Inspections Régionales, les Directions préfectorales et communales l'Association des fondateurs des écoles privées de Guinée (AFEP-GUI) de l'application correcte de la décision.

Le bac 2021 dont les résultats se font toujours attendre, avait été émaillé par des disfonctionnements et des tentatives de corruption. A N'Zérékoré, Ibrahima Sory CAMARA, chef service scolarité de l’Université de Nzérékoré, délégué au compte du ministère de l’enseignement supérieur, avait subi des menaces de la part de certains responsables d’écoles.

Ayant refusé d’être corrompu, ce délégué a failli voir son domicile incendié dans la nuit du vendredi 23 juillet 2021. Des individus sont allés jusqu’à mettre du feu dans sa concession, nous racontait-il.

Africaguinee.com