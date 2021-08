Résultats Bac 2021 : Le ministère de l'Education précise…

CONAKRY-Alors que l'impatience grandit chez les candidats, des spéculations les plus folles se répandent sur les résultats du Baccalauréat session 2021. Certains sont allés même jusqu'à déclarer que les résultats seraient à la primature. Qu'en est-il ?

Interrogé par Africaguine.com, un haut cadre du ministère de l'Education a indiqué les résultats ne sont pas encore prêts.

"Ils sont en ce moment-là à l'étape de contrôle des notes. Parce que le ministre a tenu à ce que tout soit contrôlé et qu'il n'y ait pas d'anomalies. C'est un travail minutieux qui doit être fait avec beaucoup d'attention et de prudence. Le ministre tient à avoir des résultats propres. Ils sont en avance…tout va vite, les gens travaillent d'arrache-pied. A ce stade, c'est là où on en est", a confié un haut cadre du ministère de l'Education.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com