Guinée : "Faux, Kassory n'a pas démissionné…"

CONAKRY-La toile s'enflamme depuis quelques heures autour d'une éventuelle démission du Premier ministre, Kassory Fofana, en deuil. Sauf que ces spéculations qui se sont répandues comme une traînée de poudre sont "fausses", selon l'entourage du Chef du Gouvernement guinéen.

"Pour l'instant, il n'en est rien de tout ça. Il n'a pas l'esprit à la démission, il a vraiment son attention au deuil. Avant-hier, il est arrivé à Washington, hier il a continué sur Atlanta et actuellement, il est dans la famille mortuaire et à côté des enfants. Il n'a pas vraiment pas l'esprit à la politique. Donc, on ne voit pas qu'est-ce qui le précipiterait à la démission", a confié à Africaguinee.com un conseiller du Premier ministre guinéen.

"Toutes ces rumeurs sont fausses", a renchéri un autre proche du Chef du Gouvernement guinéen. Selon nos informations, un communiqué de la Primature pourrait tomber dans les heures qui suivent.

Suite au décès de la fille aînée du Premier ministre, le Président de la République a pris la décision de confier l'intérim à Dr. Mohamed Diané. Une décision qui a suscité énormément de polémiques. Obligeant le porte-parole du Gouvernement à apporter des précisions.

"Je dois préciser que le Premier ministre a été consulté par le Chef de l'Etat et a donné expressément son accord", précisait Tibou Kamara, dimanche soir.

