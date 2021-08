Baisse du salaire des fonctionnaires : la "mise au point" d'Amadou Diallo...

CONAKRY-Alors que la baisse annoncée de 5% du salaire des fonctionnaires divise le mouvement syndical guinéen, le Secrétaire Général de la CNTG (confédération nationale des travailleurs de Guinée) a lancé un appel ce mercredi 25 août 2021 à ses camarades syndicalistes.

Au cours d'un point de presse animé à la bourse du travail, Amadou Diallo et ses camarades syndicalistes ont tenté d'expliquer aux travailleurs de Guinée le bien-fondé de la cotisation sociale à hauteur de 5% du salaire de chaque fonctionnaire. Il a plaidé pour l'acceptation de cette cotisation tout en mettant en garde certains responsables syndicaux qui critiquent la mesure.

«Aux responsables syndicaux particulièrement de toutes les Centrales, je leur demande d'éviter les propos va-t'en guerre quand on sait la portée d'un discours relatif à la vie des salariés.

Lorsqu'on ne connaît pas, on ne maîtrise pas un dossier, on se donne la sagesse d'aller à la source pour avoir la bonne information. Les travailleurs et travailleuses n'entendent que cela de leurs dirigeants.

Aux mêmes responsables syndicaux, je rappelle que nous avons l'obligation morale d'honorer la mémoire de nos camarades morts pour l'aboutissement de cette noble initiative qui restera à jamais dans les annales de l'histoire du syndicat guinéen», a lancé Amadou Diallo.

