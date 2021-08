Le démenti officiel de RUSAL des déclarations infondées de la société SEG sur les activités de la société RUSAL dans la région de Kindia

Conakry, 23 août 2021- La société RUSAL est très surprise de constater la parution dans la presse du communiqué officiel de la SEG comportant de fausses informations relatives à un soi-disant impact négatif des activités de RUSAL sur la qualité de l’eau de la rivière Samou. A cet effet, la société RUSAL démentit fermement ces déclarations diffamatoires de la SEG contenues dans ledit communiqué et annonce mener ses activités en pleine conformité avec la législation écologique de la République de Guinée, ce dont témoigne l’absence de quiconque réclamation officielle à l’endroit des activités de RUSAL dans la région de Kindia de la part du Ministère de l’Environnement ou de toute autre autorité compétente. Les analyses de la qualité de l’eau dans le périmètre des activités de RUSAL à Kindia sont effectuées par l’Office National de Contrôle de Qualité sur la base régulière. Les résultats de toutes ces analyses, y compris celles dernières menées en juin 2021, confirment la conformité totale de la qualité de l’eau dans le périmètre des activités de RUSAL à toutes les normes et standards en vigueur. Compte tenu de ce qui précède, RUSAL met la SEG en demeure de publier le démenti officiel des informations diffamatoires qu’elle avait diffusées, soit de fournir des conclusions des autorités compétentes prouvant le contraire. A défaut, RUSAL considérera les actions de la SEG en tant que diffusion de fausses informations portant atteinte à l’honneur et à la réputation de la Société et se réserve le droit de défendre sa réputation par la voie judiciaire

