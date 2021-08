Dr. Diané Premier ministre par intérim : Des précisions de taille de Tibou Kamara…

CONAKRY- C'est une exclusivité Africaguinee.com ! Le Porte-parole du Gouvernement, a apporté des précisions sur la décision prise dimanche 22 août 2021, par le Président de la République, Pr Alpha Condé, chargeant Dr. Mohamed Diané, d'assumer les fonctions de Premier Ministre, Chef de Gouvernement, par intérim, pendant l'absence du Premier Ministre pour des raisons de famille.

Alors que les spéculations vont bon train depuis la lecture du communiqué de la Présidence, le ministre d'Etat Tibou Kamara, a précisé :

"Dans l'ordre protocolaire et hiérarchique du Gouvernement, Dr Mohamed Diané vient après le Premier ministre, Dr kassory Fofana. Si celui-ci est absent ou empêché, c'est à lui que revient la charge d'assurer son intérim. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait, même si cette fois c'est public et officiel", a clarifié le conseiller Spécial du Chef de l'Etat.

En accord avec Kassory… consulté

Révélant que le Chef du Gouvernement a donné son accord après avoir été consulté par le Président de la République, le porte-parole du Gouvernement, assure que par le passé, Dr Mohamed Diané a présidé des conseils interministériels à la place du premier ministre, indisponible.

"Je dois préciser que le Premier ministre a été consulté par le Chef de l'Etat et a donné expressément son accord, même si la question est d'office réglée. A tous les postes, ici ou ailleurs, dans le public comme dans le privé, lorsque les titulaires sont absents ou empêchés, il y a des suppléants. C'est dans l'ordre normal des choses. Partout, c'est la règle", a précisé M. Kamara.

Continuité de l'Etat et bonne marche de l'administration

Et de faire observer : "En l'absence du Chef de l'Etat, le Premier ministre, empêché, il faut assurer la continuité de l'Etat, la bonne marche de l'administration, c'est l'unique motivation de la décision du Chef de l'Etat, responsable et conséquente. Tout le reste n'est que conjectures et pures spéculations".

