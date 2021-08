SM le Roi Mohammed VI : « Le Maroc fait face à une agression délibérée et préméditée »

Le Roi Mohammed VI a dénoncé ce vendredi 20 août 2021 une « agression délibérée et prémédité » de son pays. Dans un discours à la Nation prononcé à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le Souverain marocain a dénoncé plusieurs actes qui viseraient à freiner l’élan de développement de son pays.

« Le Maroc, au même titre que certains pays du Maghreb arabe, fait face à une agression délibérée et préméditée. Agrippés à des positions préétablies et à des considérations obsolètes, les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume ne souhaitent pas que le Maroc demeure la nation libre, forte et influente qu’il a toujours été. De plus, quelques pays, notamment des pays européens comptant, paradoxalement, parmi les partenaires traditionnels du Maroc, craignent pour leurs intérêts économiques, leurs marchés et leurs sphères d’influence dans la région maghrébine », a déclaré le Roi Mohammed VI dans son discours.

Le Souverain marocain, a ensuite parlé de changement dans les relations entre son Royaume et certains pays.

« D’aucuns prétendent que le Maroc est ainsi assailli parce qu’il aurait changé son orientation politique et stratégique, ainsi que son modus operandi dans le traitement de certaines questions diplomatiques. Il n’en est rien. Le Maroc a effectivement changé mais pas dans le sens souhaité par ses détracteurs. Il a changé parce qu’il n’accepte pas que ses intérêts supérieurs soient malmenés. Corrélativement, il s’attache à fonder des relations solides, constructives et équilibrées, notamment avec les pays voisins », regrette le Roi Mohammed qui rappelle que les règles du jeu ont changé et que désormais « nos pays sont aptes à gérer leurs affaires, à mettre en valeurs leurs ressources et leurs potentialités, dans l’intérêt bien compris de nos peuples ».

Les relations entre son pays et la France, mais également l’Espagne, ont été évoquées par SM le Roi Mohamed VI.

Réaffirmant sa ferme volonté à œuvrer pour le renforcement des fondements classiques qui sous-tendent les relations entre son pays et l’Espagne, le Roi Mohammed VI a insisté sur le fait que le but n’est pas forcement de trouver une issue à la crise, mais de saisir l’opportunité pour redéfinir les bases et les paramètres qui régissent ces relations.

« Le même esprit sous-tend les relations de partenariat et de solidarité entre le Maroc et la France, étayées par les solides relations d’amitié et d’estime mutuelle qui M’unissent à son Président, Son Excellence Emmanuel Macron », a précisé le Souverain du Maroc.

S’agissant des élections à venir, le Roi Mohammed VI a rappelé qu’elles ne constituent pas une fin en soi.

« Par la tenue simultanée des scrutins législatif, régional et local, l’échéance attendue atteste l’enracinement de la pratique démocratique dans notre pays et confirme le niveau de maturité du système politique marocain », a-t-il souligné.

Africaguinee.com