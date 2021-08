Réaction de la société SWR face à la signature d'un accord entre Belzone et une société Australienne

La société SWR a engagé des négociations, d'abord avec le liquidateur de Belzone à Londres, ensuite les mêmes négociations ont été engagées du côté de Conakry avec M. Sékou DIALLO DGA de Belzone, et ce dans les règles de l'art.

Ainsi, elle a fortement promis aux autorités guinéennes de mettre en place une usine de fer à béton sur le gisement de KALIA dans la préfecture de Faranah en vue de limiter son importation. Ce qui pourrait, au regard de la conjoncture financière actuelle, contribuer au développement socio-économique de la Guinée.

Cette initiative d'une transformation locale a été échangée et approuvée par les Autorités guinéennes et Américaines notamment Frédérica WILSON sénateur au congrès Américain et Kalama HARRIS vice-présidente des États-Unis. Malgré que les négociations étaient en cours entre la société SWR et Belzone en Guinée et à l'extérieur avec le liquidateur, la société SWR a été surprise et stupéfaite d'apprendre par voie de presse la signature d'un accord entre Belzone et une société Australienne. Ce qui est surprenant dans la mesure où toutes les sociétés doivent être évaluées. La société SWR a fait des démarches auprès du ministre des mines et de la présidence par rapport à ce projet.

En principe, il fallait pour cette signature, la présence et l'avis de la cour. Qu'à cela ne tienne, la société SWR dans le cadre de la mise en place de son plan d'action, entend accompagner le président de la République le professeur Alpha CONDE dans sa politique agricole en appuyant les paysans dans sa zone d'intervention à Faranah. Et mieux, construire une usine de fabrication d'engrais organique KELZYME 100% biologique, naturel et de haute qualité pour l'agriculture et l'élevage.

Cette attitude de Belzone n'entacherait en rien la volonté de la société S W R, pour honorer ses engagements vis-à-vis de la Guinée et des guinéens.

La société SWR entretient de bonnes relations avec le ministre des mines et les services de la présidence pour que vive et prospère la Guinée.