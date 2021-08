Mamadou Sylla : " En 2006 quand on m'a arrêté…"

CONAKRY-Elhadj Mamadou Sylla vient d'évoquer une des pages difficiles de son histoire. Son arrestation dans les années 2006-2007. Dans un entretien accordé à notre rédaction, (dont l'intégralité est à paraître prochainement) l'actuel chef de file de l'opposition parle du choc qu'il avait vécu. Choc amplifié à l'époque par la perte de son frère victime d'un accident de circulation, alors qu'il était sous contrôle judiciaire.

Convaincu que son arrestation était arbitraire, l'ancien président du patronat confie qu'il vit encore avec ce souvenir douloureux. L'opposant fait également quelques confidences sur sa rencontre avec Chérif Bah, Ousmane Gaoual, Cellou Baldé, Abdoulaye Bah à la maison centrale. Extrait.

"En 2006-2007 quand on m'a arrêté pour m'envoyer à la maison centrale, comme c'était politique, j'avoue que ça été un choc pour moi. Ce n'était pas fondé sur le droit. Mon jeune frère direct avait fait un accident grave, on l'avait envoyé à Kamsar. Il était entre la vie et la mort.

A l'époque, quand on m'a mis sous contrôle judiciaire, on m'avait interdit de franchir le cordon du Km36 pour sortir de Conakry pour me rendre dans une autre ville ou bien d'arriver au port. Mais j'étais parti voir mon frère à l'hôpital et revenir le même jour. Le lendemain, vers 20H, la police a débarqué chez moi avec plusieurs pickups pour me prendre et me dire que j'ai violé le contrôle judiciaire.

J'ai relaté cet épisode que j'ai vécu aux détenus politiques quand je suis passé les voir. Je leur demandé de faire beaucoup attention parce que je suis passé par là. Et voilà les conséquences. Jusqu'à présent, je vis avec ça parce que mon frère était décédé. C'était très dur pour moi.

Le contrôle judiciaire est très compliqué. C'est comme lorsqu'on te condamne à sursis. Tu es libre, mais attention puisqu'en cas de récidive, c'est direction en prison sans jugement. Donc, il faut que les gens le comprennent".

A suivre...

