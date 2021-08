Fc Barcelone :Koeman "déçu" de l'attitude d'Ilaix Moriba et de ses agents...

BARCELONE-L'entraineur du Fc Barcelon s'est exprimé vendredi 20 août 21, sur le cas du jeune guinéo espagnol d'Ilaix Moriba, qui peine à trouver un accord avec le club catalan. Ronal Koeman a tenu un langage direct hier, déclarant que la situation Ilaix Moriba est compliquée. Il conseille au jeune prodige de ne pas privilégier l'argent, mais plutôt de jouer des matchs.

"Il ne joue pas, il n'est pas avec nous. Le conseil que je donnerais à un footballeur de 18 ans est que l'argent n'est pas le plus important. Ce qui est important c'est de jouer des matchs. Je suis déçu de cela, car je crois plus au football qu'aux contrats, et encore plus avec quelqu'un de son âge", a indiqué l'entraîneur hollandais du FC Barcelone.

Ce long bras de fer risque d'impacter la saison d'Ilaix Moriba. La piste de la séparation est de plus probable. Mais comment ? Mais le club catalan exigerait un pactole d'au moins 15 millions d'euros. Les dirigeants de Maitia auraient d'ailleurs rejeté 8millions d'euros, proposés par un club allemand. Le feuilleton continue alors que le championnat a déjà démarré la semaine dernière.

A suivre…

