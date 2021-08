Conakry : Immersion au Stade-Petit Sory Nongo, un joyau bâti par KPC…

CONAKRY- Situé dans la haute banlieue de la capitale guinéenne, le Stade Petit Sory de Nongo est le plus grand stade de football érigé pour un Club de première division en Guinée. Il comprend environ 20.000 places en tribune couverte et gradins.

Ce joyau offert à la jeunesse sportive de la Guinée est l’œuvre du mécène et président du Hafia Football Club Kerfalla Camara ‘’KPC’.

Plan technique…

Les travaux de cette architecture innovante en Guinée ont débuté en février 2020. C'est un ouvrage exceptionnel qui est sorti de terre. Sa toiture et les différents compartiments qui composent ce fleuron sont des aspects remarquables. La construction de cet édifice répond bien entendu au manque criard d’infrastructures modernes et adaptées pour la pratique du sport et du football en particulier.

En forme orthogonal, ce joyau est surmonté d'une toiture supportée par d’énormes structures en béton. Outre ce chef-d’œuvre, deux bâtiments annexes sont érigés sur cette aire. A l’est du stade un bâtiment R+2, d’une vingtaine de chambres y est érigé et sert de zone de relaxation pour les sportifs et encadreurs. Une autre bâtisse à gauche de la rentrée principale sert de Show-Room et de bureaux. Le tout compris dans un parc de stationnement de surface d’une centaine de véhicules.

L’originalité de cette structure tient surtout à la qualité de son architecture. A l’intérieur du grand bâtiment du stade, on peut décompter 8 grandes salles VIP, des toilettes de hauts standings, quatre vestiaires aux normes internationales, des restaurants et une grande salle de GYM et des bureaux. Au niveau de la tribune découverte, l’on dénombre deux vestiaires et aussi des toilettes.

Cette infrastructure qui porte le nom d’une icône du football guinéen, en l’occurrence Ibrahima Sory Camara ‘’petit Sory’’ (triple champion d’Afrique des Clubs), est aussi marquée par une pelouse synthétique aux règles édictées par les organisations sportives continentales et mondiales.

Impact du stade Petit Sory de Nongo…

Cette bâtisse séparée du grand stade de Guinée par une ruelle (Stade General Lansana Conté) est accessible de tous les côtés de la banlieue de Conakry et desservi par tous les moyens de locomotion. Ce projet phare, contribue au rayonnement de la Guinée et au développement des activités sportives. Il participe également au renouveau urbain, économique et social de la zone de Nongo qui doit abriter plusieurs autres chantiers dont le village de la Coupe d’Afrique des Nations. Compétition prévue normalement en 2025 en Guinée.

Cette vaste réalisation, qui s’inscrit dans la tradition de l’Homme d’Affaires Kerfalla Camara ‘’ KPC’’, a en effet pour vocation d’affirmer la place de la pratique du sport en particulier du football comme pôle de développement économique d’envergure.

Cet ouvrage donc, ne marque pas seulement la construction d’un véritable joyau du sport, mais permet aussi d’exprimer une volonté affichée d’aider la jeunesse guinéenne de s’épanouir. Une initiative à pérenniser et à encourager.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13