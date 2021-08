Guinée: vers la proclamation des résultats du baccalauréat…

CONAKRY-Après avoir longtemps gardé leur souffle, les candidats du baccalauréat session 2021 seront bientôt situés sur leur sort. A ce stade, peu de choses restent à faire, a appris Africaguinee.com, auprès d'un haut responsable de ministère de l'Education.

"Nous sommes pratiquement à la fin", a confié ce vendredi 20 août 21, le président du Jury national de correction.

83.946 candidats dont 32.560 filles et 10.849 candidats libres qui ont affronté le baccalauréat cette année en Guinée.

Lire aussi - Bac 2021 : dernière ligne droite avant la proclamation des résultats…

"L'étape de la centralisation des notes est terminée. Nous sommes dans les contrôles des notes saisies, les comparer aux relevés. La centralisation est finie. C'est après cette étape qu'on calcule les notes, on contrôle après on envoie à la saisie. On est à cette phase de contrôle. Pratiquement nous sommes à la fin", a indiqué Abdoulaye Dianrougha Diallo.

Bien que pour l'heure, aucune date n'est annoncée pour la proclamation des résultats, tout porte à croire que c'est imminent. Le contrôle des notes saisies constitue l'avant dernière étape du processus avant la proclamation des résultats.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com