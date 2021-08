CAN Guinée 2025 : le démarrage des travaux d'infrastructures annoncé en septembre…

CONAKRY- Prévue en 2025 en Guinée, l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nation aiguise déjà des appétits. De grosses entreprises, européenne, asiatique, africaine, spécialisées dans la construction d'infrastructures sportives d'envergures, se relaient à tour de bras devant le siège du COCAN 2025 (comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations). Ce vendredi, c'est une société éthiopienne qui a été reçue par les membres du COCAN.

Interrogé par Africaguinee.com, sur le démarrage proprement dit des travaux de construction d’infrastructures à Conakry et en provinces, Mamady Kourouma, chargé des infrastructures au ministère des Sports, a apporté des précisions.

‘’ Nous avons bouclé tous les cahiers de charge concernant les stades et les villages CAN. Nous avons opté de loger les sportifs dans ces villages. Ce qui est certain, dans moins de trois semaines, c’est-à-dire courant septembre, nous allons relancer les travaux à Nongo pour le village CAN’’ a précisé le chargé des infrastructures au ministère des Sports.

Pour le porte-voix de cette séance de présentation, le cahier de charges pour la réalisation des Stades et villages CAN est techniquement bouclé. Il ne reste que la phase de réalisation des infrastructures qui va être bientôt entamée.

‘’ Comme vous le savez, qui parle de CAN parle tout d’abord de stades à réaliser. Outre cela, nous avons la voirie publique, les aéroports, les hôtels (…), mais nous avons voulu commencer par les stades et les villages CAN. Les travaux vont démarrer et ce sera le point de départ pour la construction de nos infrastructures’’ a rassuré ce membre du COCAN 2025, par ailleurs chargé des infrastructures au ministère des Sports.

Le comité de pilotage du COCAN 2025, depuis le mois de Mai 2021 a déjà reçu plusieurs sociétés étrangères de construction d’infrastructures sportives, hôtelières et médicales. D’ailleurs, le ministre d’Etat aux Sports, Samoussy Bantama Sow, avait indiqué il y a quelques mois qu’une soixantaine d’entreprises ont été entendues et des courriers seront adressés 10 jours avant à toutes ces sociétés, pour voir les cahiers de charges qui leur échoient.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

