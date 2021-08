Bantam Sow : "N'en déplaise aux détracteurs, Tibou est le plus grand protecteur du régime…"

CONAKRY-Connu pour son langage direct, le ministre d'Etat en charge des Sports n'est pas allé par le dos de la cuillère ce vendredi 20 août 2021, pour tresser des lauriers à Tibou Kamara, ministre d'Etat, conseiller du Chef de l'Etat et porte-parole du Gouvernement.

Sanoussi Bantama Sow a martelé que n'en déplaise aux détracteurs, mais actuellement le ministre de l'industrie et des PME est le plus grand protecteur du régime du Pr. Alpha Condé.

Il s'exprimait en marge d'une réunion du Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

"Nous avons la chance et l'honneur d'avoir la visite du ministre d'Etat Tibou Kamara. N'en déplaise aux détracteurs, on peut dire ce qu'on veut, mais je dis ce que je pense, aujourd'hui, le ministre d'Etat Tibou est le plus grand protecteur du régime du Pr Alpha Condé. Il est à l'avant-garde, il explique avec pédagogie ce que les gens n'arrivent pas à comprendre.

Parce que souvent les gens ne comprennent pas le Chef de l'Etat. Mais le ministre d'Etat Tibou, a des façons simples d'expliquer pour que les moins intelligents comme moi, comprennent les choses. Je suis convaincu qu'il va nous accompagner", a lancé le ministre des Sports.

Nous y reviendrons !

Bah Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113