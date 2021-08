Conquête du pouvoir : une "raison supplémentaire" pour Cellou d'espérer…

CONAKRY-Après trois tentatives manquées pour la conquête de la magistrature suprême, Cellou Dalein Diallo ne devrait (peut-être) pas désespérer. Arrivé toujours deuxième derrière Alpha Condé depuis 2010, l'ancien Premier ministre a une raison supplémentaire de persévérer.

Le cas de l'opposant zambien Hakainde Hchilema qu'il a d'ailleurs doublement félicité, devrait être un enseignement pour le leader de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG). Ce dernier a battu le président sortant à l'élection présidentielle zambienne.

D'ailleurs ce scenario fait "renaître l'espoir" chez les soutiens de Cellou Dalein Diallo, bien que, admettent-ils, les pays anglophones sont mieux ancrés dans les alternances démocratiques en Afrique que les Etats francophones.

"On est sûr que notre victoire a été confisquée, mais nous allons persévérer dans la lutte. Nous sommes convaincus le jour de gloire viendra pour notre candidat. Et il va transformer le pays comme nous l'avons souhaité", confié un soutien de Cellou Dalein Diallo.

Un autre abonde dans le même sens, observant toutefois, que les pays francophones ont déficit de culture démocratique.

"Nous constatons que les pays anglophones sont vraiment en avance sur nous. Dans la plus part des pays anglophones, les élections se passent bien et les résultats sont acceptés de tous alors que chez nous ce n'est pas souvent le cas. On enregistre des tripatouillages, des bourrages d'urnes, des affrontements, des crises postélectorales. Mais l'espoir est toujours là, nous continuerons à nous battre", explique un autre allié du principal opposant d'Alpha Condé.

A suivre…

