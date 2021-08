Polémique sur les vacances à l’étranger du Chef de l’Etat : " C'est un faux débat…", dixit Tibou Kamara

CONAKRY-Alors que le Chef de l'Etat est sous le feu des tirs croisés de l'opposition depuis qu'il a quitté Conakry pour ses vacances, son conseiller personnel et porte-parole du Gouvernement a mis les points sur les "I".

Chez nos confrères d'Evasion, Tibou Kamara a indiqué que les vacances à l’étranger du Chef de l’Etat est un faux débat. Le Ministre d'Etat soutient que le Président Alpha Condé est l’un des rares chefs d’Etat qui exercent avec beaucoup de sobriété la fonction présidentielle. Selon lui, de par sa simplicité, la sobriété, l’humilité et son humanisme, le dirigeant guinéen se distingue de tous. Extrait.

"Par le passé, le Président de la République a eu à passer ses vacances dans un pays comme le Sénégal. Parfois il ne s’est pas déplacé de la Guinée pour aller ailleurs. Sans risque de me tromper, c’est l’un des rares chefs d’Etat qui exercent avec beaucoup de sobriété la fonction présidentielle. Il n’est pas dans l’excès ni dans l’abus de la position de chef de l’Etat. Le plus souvent, il voyage comme le commun des citoyens, il fréquente des gens ordinaires et des endroits banals qui ne sont pas réputés être ceux d’un Chef d’Etat ou dignes de son rang social et protocolaire.

La simplicité, la sobriété, l’humilité et son humanisme… sont des vertus qui le distinguent de tous. Nous devons tous être fiers de cela et lui en être reconnaissants car il donne la meilleure image décomplexée de la fonction et du statut de Président de la République.

Maintenant, la liberté ou le droit de chacun fût-il un chef d’Etat, ne peut pas être commenté ou discuté. Parce que chacun est libre dans ses choix et ses décisions. Cela étant, chacun de nous devrait faire l’effort et avoir l’humilité de respecter les choix, les droits et la liberté d’autrui. Les vacances à l’étranger du Chef de l’Etat est un faux débat.

Combien de Guinéens de toutes les conditions passent leurs vacances ailleurs ? (…) Même étant en vacances, il reste actif et continue de travailler sans relâche comme tous ses collaborateurs pourraient le témoigner. Il ne s’arrête jamais avec l’énergie qu’on lui connaît et sa santé de fer.

Le Président Alpha Condé, ici ou ailleurs, porte la Guinée et les Guinéens dans son cœur et se préoccupe de leur bien-être… Le reste lui importe peu".

A suivre…

