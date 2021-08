Didier Six rassure : "On peut rivaliser avec le Sénégal…’’

CONAKRY- Le tirage au sort de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, reportée de 2021 à 2022 (9 janvier-6 février) a eu lieu dans la capitale camerounaise Yaoundé, mardi 17 août 2021

Logée dans la poule B en compagnie de son voisin Ouest-Africain, le Sénégal et de deux autres pays de l’Afrique australe à savoir le Zimbabwe et le Malawi, la Guinée affiche l'ambition de gagner, selon son sélectionneur. Confiant, Didier Six assure que l’objectif pour lui est d’avoir le meilleur résultat possible.

‘’Notre objectif quand on rentre sur un terrain, que ça soit pour un match amical ou une compétition, c’est de gagner. Les matchs nous les prendrons un par un. Notre équipe a su prendre de l’expérience et de la confiance, maintenant on peut rivaliser avec le Sénégal’’ a indiqué le technicien français au sortir du tirage au sort.

Mais en attendant le rendez-vous camerounais prévu en janvier 2022, Didier six et ses poulains entrent en lice dans les éliminatoires du Mondial Qataris de 2022. Pour ces éliminatoires, Naby Deco et ses coéquipiers joueront en début septembre contre la Guinée Bissau, l’autre voisin Ouest-Africain en Mauritanie et contre le Maroc pour son second match.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

