SIHACO, le rendez-vous des professionnels de l'habitat et de la construction

Pôle d'attraction des grands promoteurs immobiliers et des acteurs de l'innovation, le Salon des lnfrastructures, de l'Habitat et de la Construction (SIHACO), est une veritable vitrine fedératrice des plus prestigieuses entreprises du bâtiment et des organismes internationaux du BTP.

Il constitue un lieu privilegié de rencontres d'importantes délégations étrangères, de donneurs d'ordres, d'architectes et d'initiateurs de grands projets, un facteur de développement économique majeur pour

la Guinée.