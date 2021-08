Modernisation du port : Alport Conakry engage de gigantesques travaux...

Dans le cadre de la modernisation du Port de Conakry, la société Alport Conakry filiale du Groupe Albayrak continue les travaux de réhabilitation, de construction de nouveaux quais, des ponts bascules et d'autres infrastructures portuaires notamment la pénétrante.

Monsieur Turgay Suat ELLIBES Directeur de la Construction nous explique le niveau d’avancement des travaux.

‘’ Pour la réalisation de ce projet, il y a 2 étapes : la première phase consiste à la réhabilitation du Port existant, ça consiste à rénover les surfaces, les caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie, les tuyaux anti incendie, la rénovation des quais et la construction des nouveaux quais.

Dans les semaines précédentes, nous avons bien avancé, nous avons corrigé beaucoup de problèmes relatifs à la saison pluvieuse pour l'évacuation des eaux de pluie, en plus nous avons réhabilité les quais. Aujourd’hui nous sommes capables d'utiliser sur les quais les grues mobiles modernes pour accélérer les opérations de manutention. Nous travaillons 24 heures / 24 heures.

La deuxième étape consiste à construire de nouveaux quais multifonctions d’une longueur de 485 mètres linéaires et à l’extension du Port de Conakry doter des équipements modernes capables de concurrencer les autres Ports. Les tuyaux pour les pieds sont déjà venus et sont disponibles sur le terrain, il y a aussi une barge qui va venir de la Turquie dans 2 mois, avec l'arrivée de cette barge nous allons commencer à faire des pieux sur le terrain et tous ces matériels de construction sont contrôlés et certifiés par la société d'audit indépendante tierce Bureau Veritas.

Concernant l’achèvement des travaux de la pénétrante, nous disons merci au Chef de l’Etat le Professeur Alpha CONDE pour son implication personnelle et grâce à sa visite nous allons démarrer les travaux sur le terrain et nous espérons réaliser ce projet sans aucun problème.

Pour le respect du contenu local, nous utilisons des équipements modernes avec des experts et dans chaque équipe nous travaillons avec des Guinéens et nous leurs apprenons comment utiliser ces équipements, parce que notre contrat ici en Guinée est défini et à la fin de notre contrat, nous serons obligés de rentrer. Donc, il est très important à nos yeux de leur apprendre pour qu’après notre départ, qu'ils puissent utiliser ces équipements à bon escient’’.

Selon certains ouvriers, le groupe Albayrak avec ses démembrements, notamment Alport a toujours respecté le contenu local. Une pratique qui traduit la fidélité du Groupe à ses engagements comme le témoigne Daouda SOUMAH Maçon de son état.

‘’ Vraiment je suis très heureux de travailler avec les turcs ici à Alport Conakry. En neuf mois de collaboration j’ai appris beaucoup de choses et aujourd’hui j’ai acquis beaucoup d’expériences qui pourront m’aider dans la vie. Je lance un appel solennel à mes camarades jeunes guinéens de soutenir Albayrak à travers sa filiale Alport et je les invite de venir travailler afin que l’on puisse construire notre chère Guinée’’.

Au-delà de ses exigences contractuelles, la Société Alport s’engage à construire des caniveaux pour l’huilerie de Guinée.

Monsieur Ahmet Metel ERGUVEN Directeur Technique nous explique l’importance de ces caniveaux qui pourront permettre au Port de Conakry de servir toute l'Afrique de l'Ouest en huile.

‘’Il aura 3 tuyaux, 2 tuyaux de 200 mètres et 1 tuyau de 100 mètre, qui vont servir la raffinerie et l'huilerie de Guinée et permettre aux bateaux d’accoster au quai pétrolier et la décharge de l'huile va directement dans les tanks qui ont une grande capacité de stockage et la distribution sera un processus rapide et bénéfique pour la Guinée’’.

Selon la Direction Générale de la Société Alport Conakry, les travaux évoluent à un rythme satisfaisant et dans un futur proche le Port de Conakry sera l’un des plus grands Ports de la sous-région avec des équipements ultra-modernes capables de faire face à la concurrence.