Alpha Condé en "tourisme médical" en Europe? Le camp du Chef de l’État répond à Cellou

CONAKRY- "Alpha Condé s’offre des vacances en Europe où il effectue plutôt du tourisme médical en s’octroyant les meilleurs soins de santé". Cette affirmation de l'opposant Cellou Dalein DIALLO ne laisse pas indifférent le parti au pouvoir.

Interrogé par Africaguinee.com, l'honorable Aly Kaba, président du Groupe parlementaire RPG arc-en-ciel a indiqué que le leader de l'UFDG se lance dans un exercice qui ne sied ni à sa posture, ni à son caractère.

"Cellou Dalein devient de plus en plus, inintelligent et hargneux. Politiquement. Il se lance dans un exercice qui ne sied ni à sa posture ni à son caractère", a réagi M. Kaba.

L'ancien Premier ministre a dénoncé le "maintient de l’interdiction faite sans aucune base légale à Fodé Oussou Fofana", dit-il, d’aller soigner son œil en France.

"Souhaite-t-il, en maintenant cette interdiction, que le Vice-président de l’UFDG perde son œil? Je condamne énergiquement l’utilisation par le dictateur de ce genre de méthodes inhumaines pour tenter de neutraliser ses adversaires politiques", a fustigé Cellou Dalein Diallo.

Le chef de la majorité présidentielle réplique en lançant un défi au président de l'UFDG. A savoir ? Publier son bulletin de santé.

"Au lieu de spéculer sur le voyage de Mr le Président de la République, je serai heureux de lui voir publier son propre bulletin de santé. Le chef de l'État continue sereinement ses vacances et s'il y a problème, c'est bien Cellou Dalein qui en a. Et malheureusement, il est en train de mal gérer", a-t-il martelé.

A suivre…

Africaguinee.com