Séisme en Haïti : témoignage pathétique d'un proche de Dr Touré…

PORT AU PRINCE- Dr Ousmane Touré, la quarantaine, marié et père de deux enfants, a été retrouvé mort le samedi 14 aout 2021, dans sa chambre d’hôtel suite au séisme qui frappé Haïti. Le défunt qui travaillait au compte de l’organisation mondiale de la santé (OMS), est l’un des tous premiers acteurs de la riposte contre l'épidémie Ebola en Guinée, en 2014. Envoyé en mission pour la lutte contre la Covid-19, il a trouvé la mort au front.

Dr Almamy Sékou Soumah, ami et proche collaborateur du défunt, que nous avons interrogé, revient sur les circonstances dans lesquelles la triste nouvelle lui est parvenue. Son témoignage est pathétique.

« Nous avons appris la triste nouvelle par le canal de notre ami Dr. Mounir Sylla qui est en Haïti et vivait avec feu Dr Ousmane Touré. Il nous a informé que notre ami Ousmane Touré, médecin a péri dans le séisme qui est survenu en Haïti le samedi.

Notre regretté ami Ousmane Touré était un médecin. Diplômé de la faculté de médecine 44ème promotion de l’université Gamal de Conakry, il faisait partie des tous premiers combattants d'Ebola en Guinée (2014-2015). C’est après Ebola qu’il a eu un contrat avec l’organisation mondiale de la santé (OMS), il a voyagé pour la Haïti, où il y était depuis deux ans maintenant.

Après là-bas il est venu au Congo (RDC) dans le cadre de la riposte contre Ebola, il résidait dans ce pays. Il y a juste deux mois qu’il est rentré des vacances en Guinée. Il est reparti au Congo (RDC), très probablement c’est quelque chose de trois mois de cela. Malheureusement il a trouvé la mort suite au séisme qui a frappé l’Ile, le samedi. Il a été retrouvé sans vie dans son hôtel qui figure parmi les infrastructures touchées », a précisé notre source qui dit qu'elle ignore toutefois si le corps du défunt sera rapatrié en Guinée ou pas.

La mort tragique de ce jeune médecin guinéen a fait réagir le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Tedros Adhanom Ghebreyesus se dit "dévasté d'apprendre" le décès de Dr. Touré dans le tremblement de terre d'Haïti.

"Il était un épidémiologiste exceptionnel de Guinée qui a aidé à vaincre Ebola en Afrique de l'Ouest et en République Démocratique du Congo – Kinshasa. Il a été déployé à Haïti pour la réponse COVID19. Mes plus sincères condoléances à son épouse et ses jeunes filles", a réagi le Directeur Général de l'OMS.

Le séisme qui a touché une partie de la capitale Port au Prince, a fait au moins 1.300 morts et plus de 5000 blessés selon un bilan encore provisoire.

En 2010, un séisme qui avait frappé Haïti avait fait 200.000 morts. Ce pays caribéen s'était difficilement relevé de ce traumatisme.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

