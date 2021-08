Exclusif : De Labé à Abidjan, l'itinéraire de la jeune guinéenne testée positive au virus Ebola

ABIDJAN- Alors que les investigations sont en cours pour retrouver d'éventuels contacts, nous en savons davantage sur l'itinéraire de la jeune guinéenne déclarée porteuse du virus Ebola à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Selon des informations obtenues par Africaguinee.com auprès des autorités sanitaires ivoiriennes, dans le cadre de ses vacances scolaires, K.D a quitté Labé, en compagnie du père de son futur époux, le 8 août 2021 pour se rendre à Abidjan afin de rejoindre ce dernier.

Au cours de ce voyage qui a duré cinq (05) jours elle est passée par Nzérékoré, où elle a changé de car pour arriver à Ouaninou. De là, elle a encore changé de véhicule de transport en commun avec soixante-dix (70) passagers avant d’arriver à la gare d’Adjamé le 12 août 2021 vers 14 heures et regagner le domicile de son compagnon sis à Cocody 2 plateaux.

Au cours du voyage entre Labé et Abidjan, elle aurait présenté une fièvre qui s’est amendée par du Paracétamol. Le 12 août vers 21 heures elle a présenté à nouveau la fièvre avec des céphalées et un saignement au niveau des gencives et des organes génitaux.

Face à cette symptomatologie, son compagnon l’a transportée à bord d’un taxi à la clinique Saint Nancy de Marcory Résidentiel d’où elle a été évacuée aux urgences médicales du CHU de Cocody.

L’investigation auprès de Dr Bouadi des urgences médicales confirme la suspicion de fièvre hémorragique, suite aux signes évocateurs, si bien que la patiente a été isolée à la chambre 53.

Ce tableau a nécessité son transfert au service des maladies infectieuses et tropicales, à bord d’une ambulance médicalisée dédiée du SAMU pour une meilleure prise en charge où elle est hospitalisée.

Après l’interrogatoire de ces personnes, l’équipe a recensé les contacts familiaux (3), les contacts au niveau des urgences (6) et elle est allée recenser les contacts au niveau de la clinique Sainte Nancy.

A la date du 14 août, le laboratoire de l'institut Pasteur de Côte d’Ivoire a confirmé qu'elle était porteuse du virus Ebola.

Alpha Ousmane BAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 664 93 45 45