Albayrak répond à ses travailleurs qui revendiquent un meilleur salaire : "les temps sont durs…"

CONAKRY-Alors que trente travailleurs d'Albayrak Guinée, qui revendiquent un meilleur salaire, ont été arrêtés ce lundi 16 août à Matoto, selon le syndicat, les responsables de la société minimise le mouvement, estimant qu’il n’y a pas eu grève.

Interrogé sur ce mouvement de grève, la directrice de communication d’Albayrak Guinée a souligné qu’ils ne sont pas au courant de cette grève parce que, selon elle, leurs travailleurs sont sur le terrain.

« Nos travailleurs sont en train de travailler. Les bus viennent de sortir à votre présence. Nos travailleurs sont payés à date, à jour et en heure. Et conformément à la loi, ils sont reconnus employés de la société Albayrak. Pour les salaires, nous les payons régulièrement. Par rapport au contrat, la loi dit que si un travailleur travaille pendant deux mois et est payé officiellement via la banque donc que ça soit sur papier ou non, c’est un travailleur d’Albayrak. Aujourd’hui c’est un jour férié sinon les employés étaient là. Le droit à la grève est reconnu à toute personne et ceux qui ne grèvent pas ont aussi le droit de travailler. En ce qui concerne l’amélioration des salaires, nous sommes une entreprise sensible, citoyenne et nous apportons notre contribution sociale. Nous n’avons pas augmenté, les temps sont durs pour tout le monde » a répondu Mme Canan Sahabaz qui n’a pas manqué d’exprimer son mécontentement face à l’endommagement des bus par des individus encore non-identifiés.

« On a dix bus endommagés. C’est au niveau de l’arrêt des bus, il y a quelqu’un qui vient derrière et coupe les câbles. Nous avons dix (10) bus qui sont endommagés. Il faut que les gens sachent que ces bus sont au service de la population », a-t-elle déclaré.

Les travailleurs grévistes réclament une augmentation de salaire, un contrat de travail et leur immatriculation à la caisse nationale de la sécurité sociale. Aboubacar Mariama Fofana, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la société Albayrak, regrette les arrestations.

« Nous avons respecté toutes les procédures avant le déclenchement de cette grève. C’est notre première journée. Nous partons en grève parce que nos revendications ne sont pas respectées. Nous réclamons une augmentation de salaire à 100%, la prise en charge sanitaire, l’immatriculation à la caisse nationale de la sécurité sociale et une signature de contrat de travail parce que personne n’a un contrat de travail » a déclaré Aboubacar Mariama Fofana, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la société Albayrak

Suite au lancement du mot d’ordre, plusieurs travailleurs ont été mis aux arrêts par les services de sécurité déployés sur les lieux, a-t-il déploré. « Nous sommes en grève et nous refusons de travailler. Ils ont arrêté 30 personnes, tous des travailleurs. J’ai demandé aux travailleurs de venir manifester devant de la gendarmerie pour qu’on nous arrête tous. Nous allons manifester jusqu’à la satisfaction de nos revendications. Le mot d’ordre a été suivi à 90%. Depuis le matin ils sont en train d’appeler les travailleurs, ils ont menacé d‘autres. Pour combler le vide, ils ont fait appel aux travailleurs de Conakry Poubelle. Nous travaillons sans salaire il y a de cela trois ans maintenant. Nous sommes payés de un million deux cent mille de francs guinéens à un million cinq cent. Ce n’est pas un salaire, c’est pourquoi nous demandons une augmentation de salaire et on n’est pas immatriculé à la caisse nationale de la sécurité sociale » a-t-il ajouté.

Alors que les responsables de la société déplorent l’endommagement des bus par des inconnus, le responsable syndical des travailleurs précise : « je n’en sais rien parce que je suis caché et je ne sais rien de ce qui se passe sur le réseau. Les grévistes étaient là depuis 6heures, les gendarmes sont venus les dispersés, c’est ce que je sais » a affirmé Aboubacar Mariama Fofana, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la société Albayrak.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114