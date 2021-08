Istanbul : Alpha Condé en vacances ou en voyage d'affaires chez Erdogãn ?

ISTANBUL - Le Président Guinéen Alpha Condé s'est envolé pour la Turquie, mardi dernier, après avoir présidé un Conseil des ministres extraordinaire.

S'il se dit dans l'opinion qu'il est parti en vacances, dans les faits, c'est une toute autre réalité.

Depuis qu'il est arrivé chez son ami, Recep Tayyip Erdogãn, le dirigeant Guinéen multiplie les contacts.

Avec son homologue turc, ils ont abordé des sujets « d'intérêts communs » entre les deux pays. Les deux dirigeants réaffirment leur "ferme volonté de renforcer la coopération" entre la Guinée et la Turquie.

Alors que son arrivée a coïncidé avec les feux de forêts et les gigantesques inondations ayant frappé la Turquie, Alpha Condé a adressé sa solidarité ainsi celle du peuple guinéen à Ankara.

Depuis la visite d'Etat qu'avait effectuée Recep Tayyip Erdogan, en Guinée, en 2016, les échanges commerciaux entre Conakry et Ankara se sont raffermis, passant de 30 millions de dollars en 2013 à plus de 190 millions de dollars Us en 2019.

La multinationale Turque ALBAYRAK assure la gestion d'une part importante au Port Autonome de Conakry.

