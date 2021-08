Ebola à Abidjan : confusion et psychose autour des contacts à Labé

LABE- De Labé à Abidjan, difficile pour le moment de retracer l'itinéraire et les contacts de la jeune guinéenne déclarée porteuse du Virus d’Ebola.

Elle est arrivée à Abidjan, la capitale ivoirienne, le 11 Aout 2021 en provenance de Labé, une ville de la moyenne Guinée. Mais pour l'heure, la confusion règne autour de l'endroit exact de sa provenance dans la région de Labé. Mais les autorités sanitaires sont en alerte, depuis l'annonce hier, pour retracer l'itinéraire de la malade.

« Une grande équipe est déjà mobilisée. Elle est accompagnée de cadres de l’OMS (organisation mondiale de la santé) et de deux autres de la DRS (direction régionale de la santé) et de la DPS (direction préfectorale de la santé). Ils sont à pied d’œuvre. Tant qu’on n’a pas une situation claire, on s’abstient de faire des commentaires officiels parce que c’est confus quelque part. Ils parlent d’un cas venu de Guinée sans les détails nécessaires pouvant faciliter la recherche. Nous cherchons à identifier la provenance de la fille bien que nous n'ayons pas des renseignements détaillés. Le nom d’une personne seulement ne suffit pas comme indice à moins qu’elle ne soit une grande personnalité surtout dans une région où des milliers de personnes portent le même nom. C’est compliqué. Labé est vaste. C’est quand sa famille est identifiée qu’il faut retracer le trajet pour savoir à quel niveau elle a eu la contamination. À ce qu'on sache, notre pays a vaincu Ebola depuis juin dernier. L’OMS l’a déclaré. Et la région de Labé n’avait pas été un foyer.

Avec l’état des routes, les voyageurs retardent partout et se mélangent avec d’autres passagers sans savoir qui est qui. La région de Labé seulement, c’est 53 communes rurales et urbaines sans compter les petites localités qui s’y rattachent. Les gens sont habitués à se limiter au nom Labé, si tu n’insistes pas, ils ne donneront pas le nom de la ville ou de la sous-préfecture exacte de leur provenance. Mais avec le concours de la hiérarchie à Conakry, nous espérons être bien situédans les prochaines heures », a indiqué un haut responsable de la santé à Labé.

Toutefois, du côté d’Abidjan, nous avons appris que K.D a été accueillie dans une famille dans la commune de Cocody. C’est de là qu’elle s’est plainte de maux, avant d'être conduite aux urgences médicales de l’hôpital de la même commune pour des soins.

Son état qui s'est aggravé a conduit à des prélèvements pour des examens plus approfondis le 13 Aout. Une fois déclarée porteuse du virus Ebola, des dispositions ont été prises immédiatement pour son admission au CHU de Treichville qui dispose d’un centre de traitement des maladies hautement épidémiques et virales, selon une source sanitaire ivoirienne interrogée par Africaguinee.com.

Chez les Guinéens résidents en Côte d'Ivoire, la préoccupation est vive depuis l'annonce de cette nouvelle.

« Nous sommes préoccupés ici depuis qu'on a appris cette nouvelle liée à une compatriote de 18 ans déclarée malade d’Ebola. Le dernier communiqué sur la situation est tombé cet après-midi à la télé ivoirienne. Mais ce dimanche nous ne pouvons pas avoir des renseignements clairs sur son identité et sa provenance exacte. Elle était venue à Cocody, pas à Treichville ici. Toute sa famille d’accueil et son entourage ont été conduits au centre d’isolement. Donc, il n'y a personne du côté de sa famille qui peut nous situer. La malade en question est isolée dans le service des maladies infectieuses du CHU de Treichville », a expliqué un ressortissant guinéen basé à Abidjan.

Bien que l'inquiétude grandit, les autorités ivoiriennes dédramatisent, parlant d’un cas isolé importé. Elles invitent les populations à ne pas s’affoler et à respecter les mesures d’hygiènes de prévention.

Dossier à suivre…

Alpha Ousmane Bah (AOB)

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 664 93 45 45