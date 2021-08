Abidjan : Une jeune guinéenne de 18 ans déclarée positive à la maladie à virus Ebola…

ABIDJAN- Un cas de la maladie à virus Ebola a été confirmé ce samedi 14 août 2021 dans la capitale politique ivoirienne, a appris Africaguinee.com.

Selon les autorités sanitaires ivoiriennes, il s’agit d’un cas « isolé et importé ». La patiente serait une jeune guinéenne âgée de 18 ans. Elle vient de la ville de Labé et est actuellement prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques au CHU de Treichville.

En Guinée, le Gouvernement et l’OMS ont annoncé le 19 juin dernier la fin de la deuxième épidémie d’Ebola, plusieurs mois après la réapparition de cette maladie dans le sud du pays.

Entre 2013 et 2016, la Guinée avait enregistré plus de 2 500 morts pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie d’Ebola qui avait également touché la Sierra Leone et le Libéria.

La Côte d’Ivoire se dit prête à combattre rapidement le virus Ebola à travers notamment une campagne de vaccination en masse.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com