Mort de "K au carré" : « Nous sommes affligés » réagi le RPG arc-en-ciel

CONAKRY- L’ex ministre de l’enseignement pré-universitaire Ibrahima Khalil Konaté "K au carré" a tiré sa révérence ce 14 aout 2021 de suite de covid-19. Enseignant et syndicaliste, (K au carré) était également un homme politique qui a milité au sein du RPG-arc-en-ciel durant son vivant. Au pouvoir depuis 2010, son parti pleure un homme engagé, fidèle et loyal au RPG arc-en-ciel.

Pour le député Saloum Cissé, secrétaire général du RPG Arc-en-ciel, c’est une nouvelle triste et choquante, une perte énorme pour le parti. « C’est très regrettable et choquant quand on perd un compagnon de lutte surtout pas les moindres. K au Carré c’était quelqu’un qui a œuvré pour le parti avec abnégation et courage. Donc, nous perdons non seulement un militant mais un responsable très assidu, constant et qui a beaucoup de qualités. Honnêtement nous sommes très affligés par cette nouvelle » a-t-il déclaré.

Nous sommes sous le choc ajoute-t-il, « des hommes fidèles comme K au Carré, qui n’ont pas économisé les moindres de leur effort pour faire promouvoir ce parti et son rayement, leur perte est une véritable amertume » enchaine. Saloum Cissé.

« Il y a à peine trois semaines il m’a appelé au téléphone, mais on parlait du parti. Il m’a demandé quand on allait reprendre nos réunions ? Je lui ai dit qu’avec la covid c’était un peu de difficile de recommencer nos réunions. J’ai ajouté que lorsque la situation va changer nous allions recommencer nos réunions. C’est la dernière conversation que j’ai eue avec lui », a rappelé Saloum Cissé tout en lui formulant des prières pour le repos de son âme.

En 2018, il a été celui qui a remplacé M. K au Carré au poste du ministre de l’enseignement pré-universitaire. Aujourd’hui ministre à la présidence, Mory Sangaré pleure un grand frère, un syndicaliste et un militant.

« C’est triste. C’est une grande perte à tous les niveaux. C’était un grand frère avec lequel j’ai tissé de très bons rapports, c’était aussi un enseignant, un très bon syndicaliste émérite et un grand militant du RPG arc-en-ciel qui a mis tout ce qu’il pouvait pour que nous soyons là où nous sommes. Je présente mes condoléances à tous les militants et sympathisants du RPG-arc-en-ciel, à tous les enseignants, cadres de l’éducation, ses proches collaborateurs et à sa grande famille que Dieu l’accepte dans son paradis céleste » a formulé Mory Sangaré.

