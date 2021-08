Labé : Inauguration de la mosquée Salam au quartier Faafâbhê…

LABE-La Mosquée Salam, entièrement financée, construite et équipée par M. Mamadou Bhoye Diallo, un citoyen de Labé, a été inaugurée ce 13 août 2021. Cet édifice religieux, a, par la même occasion, été ouverte aux prières de vendredi.

Bâtie sur un espace de 600m2 au quartier Fafabhé dans la commune urbaine de Labé, la mosquée Salam a une capacité d’accueil de 250 fidèles. Elle dispose d'une clôture, des blocs de latrines, un forage… Le coût de l'infrastructure est estimé à 250 millions de francs guinéens.

Outre les autorités à tous les niveaux, l'inauguration de ce joyau religieux flambant-neuf, a connu une forte mobilisation de la communauté musulmane. Une importante délégation du Secrétariat Général des Affaires Religieuses, venue de Conakry, a aussi honoré de sa présence à cette cérémonie.

M. Aly Konaté sous-préfet de Popodara, représentant le Gouverneur de Labé, a expliqué dans son discours la portée de cette infrastructure. Il appelle les fidèles bénéficiaires de cet édifice à la cohésion et à l'harmonie.

« C’est au nom de Monsieur le Gouverneur empêché que je prends la parole pour m’adresser aux fidèles musulmans que vous êtes. C’est un jour glorieux pour les musulmans de Faafaabhé parce que nous sommes là par la grâce de Dieu pour inaugurer cette maison de Dieu. Une mosquée, c’est pour les fidèles, elle n’est l’apanage de personne. De hautes personnalités venues de partout sont réunies ici pour prendre part à cette cérémonie inaugurale. Labé étant une ville religieuse doit se réjouir, le quartier Faafabhe doit se réjouir pour avoir fait un plus encore. Parce que plus il y a des maisons de Dieu, plus il y a moins de problèmes dans la société. Les mosquées renforcent la foi en nous. C’est le moment et le lieu de saluer cette population glorieuse qui a fait tout pour édifier cette mosquée…Comme vous le voyez, c’est une mission du ministre des affaires religieuses qui est venue de Conakry pour la circonstance. Il faut faire en sorte que cette mosquée soit une source d’entente, de cohésion et d’harmonie entre nous », a déclaré le représentant le Gouverneur de Labé, Elhadj Madifing Diané.

Mamadou Bhoye Diallo, l’initiateur et le bailleur de la mosquée Salam s’est montré humble dans son discours. Il a souligné que "construire une mosquée" est une recommandation d'Allah.

«Dans les recommandations de Dieu, il indique que la mosquée est sa propriété exclusive. Donc, il ne faut rien faire dans les mosquées en dehors de son adoration lui Allah. Les mosquées méritent vénération et respect. Ce que Dieu et le prophète Mohamet (PSL) aiment le plus sur terre, c’est les mosquées, c’est pourquoi il nous revient de construire des mosquées pour les musulmans, passer du temps à la mosquée et les rénover. Dieu a promis des récompenses innombrables à ceux qui le feront. Nous avons construit cette mosquée pour le besoin de la cause. Celui qui fréquente les mosquées devient pieux et sera guidé sur le droit chemin. (…) Quand vous avez les moyens, il faut faire du sacrifice, il faut construire des mosquées, il faut faire des puits pour sauver les nécessiteux de la crise d’eau. La religion n’a pas de limite, tous les croyants sont égaux devant le tout puissant, j’invite les fidèles à l’unité, à l’entraide à chasser la haine » a lancé M. Diallo.

Elhadj Ibrahima Bah qui a conduit la délégation du Secrétariat Général des Affaires Religieuses, a appelé à l'entente entre les fidèles qui auront la charge de gérer cette maison de Dieu. Au nom de Elhadj Aly Jamal Bangoura, le conseiller juridique, a formulé des conseils à l'endroit des populations du quartier Faafâbhé.

« Comme vous le savez, le Secrétariat Général des Affaires Religieuses est un département de l’Etat chargé de la conception, de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’activités religieuses et d’en assurer le suivi. Le responsable du département Elhadj Aly Jamal Bangoura devrait lui-même être là, pour inaugurer cette œuvre. C’est à cause de son calendrier chargé qu’il en a été empêché. Il nous charge de vous transmettre cette salutation islamique fraternelle. C’est le Secrétariat des Affaires Religieuses qui est grandi de plus à travers cette œuvre. Donc, nous avons des conseils pour tout le monde, particulièrement pour ceux qui ont le mandat de gérer cette mosquée. Il y a un règlement établi au nom de la communauté musulmane de Guinée pour la gestion des mosquées en République de Guinée. Une fois qu’une mosquée est construite, elle devient automatiquement un patrimoine étatique. Du coup, c’est obligatoire qu’elle respecte les règles érigées et édictées dans ce sens.

Les mosquées appartiennent à Dieu, il nous revient donc de chercher à savoir ce qui rendra notre Allah heureux pour le faire au quotidien dans sa mosquée. Au Secrétariat, nous recevons beaucoup de plaintes et de cris de la part de certaines mosquées. Alors, nous ne voulons pas entendre d’autres problèmes venant de cette mosquée. Nous le disons parce que nous l’inaugurons au nom d’Elhadj Aly Jamal Bangoura et nous sommes persuadés que cette communauté devant laquelle nous sommes aujourd'hui, est en mesure de bien la gérer selon les orientations du département. Nous remercions les autorités administratives et religieuses à tous les niveaux. Nous rendons un hommage au Gouvernement et au président de la République puisque, c’est dans ses orientations que nous aboutissons à des réalisations d’une telle envergure » a lancé Elhadj Ibrahima Bah, chef de la délégation du secrétariat des affaires religieuses.

Les citoyens du quartier Faafaabhé ont exprimé toute leur satisfaction vis-à-vis de leur bienfaiteur, tout en assurant de leur détermination à consolider l’unité et le vivre ensemble.

« La décision de construire cette mosquée est partie d’un fidèle musulman, en la personne de Mamadou Bhoye Diallo. Sur initiative personnelle, il a offert le domaine et a financé entièrement la construction de la mosquée Salam qui vient d’être ouverte officiellement ce vendredi au quartier Faafâbhe. Nous avons obtenus l’autorisation du Secrétariat Général des Affaires Religieuses le 5 AOUT 2020 pour les travaux de construction de la mosquée Salam. Les travaux ont été achevés vers la mi-Avril 2021. Ce même mois, nous avons reçu également l’autorisation d’ouverture. Elle a été officiellement ouverte aux fidèles musulmans ce 13 Aout 2021 pour les prières de vendredi. Soit un délai d’exécution des travaux de moins de 9 mois. Le donateur l’a fait pour faciliter l’adoration d'Allah aux fidèles musulmans, nous lui témoignons notre gratitude » se réjouit Oustaz Mamadou Kaba Koin Barry, habitant du quartier Faafabhé.

Alpha Ousmane Bah(AOB)

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 664 93 45 45