Guinée : Tibou Kamara donne des instructions aux industriels...

CONAKRY- Le Ministre d'Etat, ministre de l’Industrie et des PME vient de tirer la sonnette d'alarme. Tibou Kamara interpelle les industriels et les PME sur la montée en puissance de la Covid-19 dans le pays.

Il instruit les chefs d'entreprises à appliquer avec plus de rigueur et de vigilance les gestes barrières et toutes les mesures préconisées dans le cadre du plan national de riposte et de s'assurer que tous leurs travailleurs sont vaccinés. Tibou Kamara les invité aussi à s'impliquer dans l'effort National de la riposte contre la Covid-19. Merci de lire ce communiqué parvenu à notre rédaction.

Conakry, le 13 août 2021 - Il est rappelé à l'attention de tous les Responsables et travailleurs des entreprises industrielles et des Petites et Moyennes entreprises en activité en République de Guinée que la pandémie de la Covid 19 est encore présente et monte en puissance.

En conséquence, les chefs d'entreprises doivent appliquer avec plus de rigueur et de vigilance les gestes barrières et toutes les mesures préconisées dans le cadre du plan national de riposte.

Le Ministère de l'industrie et des PME, invite tous ses partenaires et ses personnels à se conformer scrupuleusement aux dernières décisions issues du conseil des Ministres:

Port obligatoire du masque;

Présentation du pass sanitaire avant d'accéder au lieu de travail et pour toutes les visites.

Par ailleurs, le Ministère de l'industrie et des PME, instruit à toutes les unités industrielles de s'assurer que leurs travailleurs sont vaccinés. En tout état de cause, ne doivent être reçus que les travailleurs et les visiteurs en possession de leurs pass sanitaires ou ayant subi un test PCR valable.

Le Ministère de l'industrie et des PME, informe tous ses partenaires et le grand public que désormais, les dossiers qu'il reçoit dans le cadre de la procédure relative aux avantages du code des investissements doivent comporter un pass sanitaire ou un test PCR du requérant.

Le Ministère de l'industrie et des PME, invite toutes les industries et les PME de vocation citoyenne à s'impliquer dans l'effort National de la riposte contre la Covid 1 9 et à être aux côtés des populations pour les accompagner dans cette période difficile.

Enfin, suivant la directive présidentielle, tout travailleur du Ministère de l'industrie et des PME ainsi que les visiteurs, doivent être muni d'un Pass sanitaire ou d'un résultat négatif de test PCR avant d'accéder au Département.

Tibou Kamara, Ministre d’Etat, conseiller spécial du Chef de l’État, Ministre de l’Industrie et des PME