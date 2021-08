Guinée : Ismaël Dioubaté annonce la "bonne nouvelle" aux députés...

CONAKRY-Alors que les spéculations vont bon train, sur l'origine du retard du paiement des primes des députés, le ministre du Budget a apporté des précisions.

Interrogé par Africaguinee.com, Ismaël Dioubaté a indiqué que les primes des députés n'ont pas été bloquées. Il annonce que le processus est en cours.

“Je ne pense pas que ça soit bloqué. On parle de blocage d’une prime si on refuse de payer. Mais quand la dépense suit son cours normal pour son exécution, on ne parle pas de blocage.

C’est comme toute autre dépense. Ce n’est pas une dépense exceptionnelle, c’est des dépenses normales de fonctionnement des députés. Rien ne se pose, le processus est en cours”, a précisé le ministre du Budget. De quoi "réconforter " les parlementaires guinéens .

A suivre...

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06