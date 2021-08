Dr Mohamed Diané : « Ibrahima Kalil Konaté était un militant, un combattant infatigable… »

C’est à partir d’Istanbul en Turquie où j’effectue une mission officielle que j’ai appris avec regret et consternation le décès de notre camarade de combat pour la liberté et pour l’instauration de la Démocratie dans notre pays, Ibrahima Kalil Konate dit K2. Un militant, un combattant infatigable qui a toujours su défendre les idéaux de notre grand parti, le RPG Arc-en-ciel. Il était l’un des cadres responsables les plus convaincus, constants et fidèles du parti.

En cette douloureuse circonstance, je m'incline pieusement devant la mémoire d'un grand cadre. Je présente mes condoléances les plus attristées à tous les militants et responsables du Parti ainsi qu'à la famille éplorée à laquelle j'exprime toute ma solidarité et tout mon soutien en ces moments difficiles.

Que l'âme d'Ibrahima Kalil Konaté repose en paix. Que le Tout-puissant le Miséricordieux l’accorde sa grâce divine et l’accueille dans son Paradis éternel. Amine !