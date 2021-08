Cellou Dalein précise : "Ce que je me suis dit avec Mamadou Sylla à propos du dialogue…"

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo est-il disposé à participer à un processus de concertation pour la désignation des représentants de l'opposition au cadre permanent du dialogue ?

Alors que Mamadou Sylla entamé des concertations dans ce sens, le leader de l'UFDG, interrogé ce samedi 14 août 2021 par Africaguinee.com, a levé toute équivoque.

"Mamadou Sylla m'a appelé il y a quelques jours pour me proposer des concertations pour la désignation des représentants de l'opposition au sein du cadre du dialogue. Je lui ai dit que l'ANAD et l'UFDG étaient derrière les déclarations qu'elles ont publiées par rapport au dialogue.

C’est-à-dire tant que les prisonniers ne sont pas libérés, tant que nous n'avons pas accès à nos bureaux et à notre siège, tant que nous ne recouvrons pas notre liberté de voyager, on ne participe au débat sur le dialogue.

C’est-à-dire qu'on ne va pas apprécier ni le cadre, ni les facilitateurs tant que ces conditions-là ne sont pas remplis.

Il a insisté pour que je dise ça dans un cadre global, mais je lui ai dit que j'appartiens à une structure et je suis tenu de respecter nos délibérations aussi bien à l'UFDG qu'à l'ANAD. Après il m'a dit qu'il va réfléchir et me revenir plus tard", a précisé Cellou Dalein Diallo.

Affaire à suivre...

