Journée internationale de la jeunesse : Search For Common Ground à l'avant-garde de la prévention des conflits en Guinée

CONAKRY-A l’occasion de la journée internationale de la jeunesse, l’ONG Search For Common Ground a lancé ce jeudi 12 août 2021, les 24 initiatives de jeunes en faveur de la réduction des conflits socio-politiques et le renforcement de la cohésion sociale en Guinée. Cette année, le thème retenu pour la célébration de la 23ème journée internationale de la jeunesse est : ‘’transformer les systèmes alimentaires, des innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète’’.

Pilotée par Search For Common Ground sous le financement du Fonds de Consolidation de la Paix, cette activité a été organisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet ‘’Foniké entrepreneurs sociaux pour la paix en Guinée’’.

L’objectif de ce projet est de renforcer le leadership et l’impact des jeunes dans la prévention des conflits en Guinée tout en contribuant à un environnement plus favorable à ces acteurs en tant qu’entrepreneurs sociaux pour la paix.

A travers son approche YOUTH360, ce projet vise également à donner aux jeunes des moyens de contribuer activement à la paix et à la sécurité dans le contexte politique et social polarisé par le cycle électoral.

« Ce projet fait des jeunes guinéens des acteurs qui contribuent à la consolidation de la paix dans leurs différentes localités. Les jeunes constituent une richesse pour notre Nation et l’avenir de demain. Je pense qu’il est important pour la jeunesse de contribuer à la construction de l’édifice guinéen. Chaque personne a son rôle à jouer », a expliqué le représentant de la Ministre de la citoyenneté à cette cérémonie.

Poursuivant, il a invité la jeunesse guinéenne de participer activement au développement de leur pays.

« Le président Alpha Condé pense à faire des jeunes des vrais acteurs dans le Gouvernement, au sein de la société civile ou encore dans autres domaines de la vie publique. Donc, j’invite aux jeunes de se manifester et de contribuer de façon positive au développement de notre pays », a lancé Robert Peguitha Saoromou.

Le Représentant pays de Search For Common Ground en Guinée, a quant à lui, expliqué que la jeunesse guinéenne a joué un rôle prépondérant dans la mise en œuvre de toutes leurs activités dans le pays.

« La journée internationale de la jeunesse est très importante pour Search For Common Ground parce que les jeunes guinéens sont des partenaires pour nous, ils nous permettent de qualifier ce que nous faisons ici depuis une vingtaine d’années. Nous avons battu autour de la jeunesse et grâce à la jeunesse beaucoup des choses, que ce soit dans les domaines qui touchent la santé, la citoyenneté, l’engagement social ou encore la gouvernance électorale », a expliqué Dr. Mamadou Barry.

De son côté, le représentant du Conseil des jeunes de la commune de Ratoma a souligné que cette journée est une occasion pour la jeunesse guinéenne d’interpeller les autorités à tous les niveaux sur leur utilité dans la société.

« Ce 12 août est l’occasion pour les jeunes d’interpeller les autorités et les décideurs au niveau national, régional et international afin qu’ils respectent les engagements pris en faveur de la jeunesse. C’est une journée de proposition et d’action amenant la jeunesse au cœur du développement économique et social de nos Etats », a laissé entendre Lamine Barry.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023