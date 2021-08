Remue-ménage à Police Nationale : Pourquoi Aboubacar Kassé a perdu son poste?

CONAKRY-Un remue-ménage est en cours à la police nationale. Plusieurs hauts responsables de la police ont été changés à leur poste, a appris Africaguinee.com.

C'est le cas du contrôleur général Aboubacar Kassé, jusque-là Directeur régional de la police de Conakry. Toutefois, il garde encore ses postes de Coordinateur du couvre-feu à la police et de porte-parole de la direction générale de la police nationale.

"Cumulativement à son poste de Directeur régional de la police de Conakry, il était le Coordinateur du couvre-feu à la police et le porte-parole de la direction générale de la police nationale. C'est son poste de Directeur régional de la police de Conakry, qu'il a perdu (pour l'instant), mais il garde encore les deux autres", a confié ce jeudi 12 août 2021, une source policière proche du ministère de la sécurité.

Il y a un remue-ménage en cours à la police, précise notre informateur. "On a commencé par les chefs des régions. Tous les directeurs régionaux, de N'Zérékoré à Boké, tout le monde a connu des mouvements. Certains ont été déplacés pour aller ailleurs", a précisé la même source.

Pourquoi ce remue-ménage ?

Selon nos informations, c'est en application des instructions du Chef de l'Etat, qui lors d'un conseil des ministres avaient demandé au ministre Damantang Albert Camara, d'engager ces réformes. C'est ce processus qui vient de démarrer, a-t-on appris.

"Nous sommes en pleine réforme, conformément aux instructions du Président de la République. Comme vous le savez, le Chef de l'Etat, au cours d'un des Conseils des ministres, a instruit le ministre de la Sécurité de faire la réforme au niveau de la police. Il y a des gens qui sont longtemps restés à leur poste. C'est le cas de Kassé par exemple qui était à son poste il y a plus de six ans. Pour une efficacité, il faut qu'il y ait un changement. Par exemple pour Mamou et Boké, il y a eu une permutation. Celui de Labé a été envoyé à N'Zérékoré etc", a expliqué notre source.

A suivre...

Africaguinee.com