La confidence de Mamadou Sylla : "J’ai parlé avec Cellou, Sidya, on projette..."

CONAKRY- En dépit de la réticence de Cellou Dalein Diallo de l’UFDG et de Sidya Touré de l’UFR à participer au dialogue politique, le chef de file de l’opposition tente de concilier les positions. Elhadj Madou Sylla a déjà engagé des pourparlers avec les différents acteurs de l’opposition. Interrogé par Africaguinee.com, l’opposant a indiqué qu’il a parlé avec les deux anciens premiers ministres, mais aussi avec d’autres acteurs, non des moindres.

‘’ J’ai déjà parlé avec Cellou, Sidya Touré, Dr Ousmane Kaba et Faya Milimouno. Nous sommes dans les consultations entre nous. On projette de se retrouver afin d’essayer de voir si on peut s’entendre pour ne pas aller en rang dispersé’’ nous a confié le leader de l’UDG.

Mamadou Sylla s’est abstenu cependant de tout commentaire sur les détails de l’entrevue qu’il a eu avec ces leaders de l’opposition extra-parlementaire comme Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, considérés comme l’aile dur de l’opposition.

‘’Je ne vous dirais rien pour le moment sur nos différentes rencontres. Comme je vous l’ai dit, nous sommes en entretien entre nous d’abord’’ a-t-il laissé entendre.

Si certains estiment qu’il outrepasse ses prérogatives, Mamadou Sylla, actuel chef de file de l’opposition qui ne fait pas l’unanimité au sein de cette opposition, prévient qu’il ne faut faire d’amalgame.

‘’La loi parle du chef de file de l’opposition guinéenne, il ne faut pas faire d’amalgame. Je suis en charge de parler avec tout le monde (…), dans l’opposition il y’a beaucoup d’extra-parlementaires mais on s’entend très bien. Toutes les deux entités me concernent. Je vais contacter tout le monde pour qu’on puisse réfléchir ensemble et voir ce qu’on doit faire. Si on regarde par exemple dans l’opposition extra-parlementaire il y a plus d’une quarantaine de partis. Qui choisir ? C’est une question qui demeure’’, a précisé Mamadou Sylla.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13