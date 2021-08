Conakry : la société LafargeHolcim Guinée récompense ses fidèles clients…

CONAKRY-Fidèle à sa tradition, la société de ciment LafargeHolcim Guinée, a récompensé ses clients les plus fidèles au compte de son programme de fidélité YIGUI 2020. La cérémonie s’est déroulée ce mardi 3 août 2021, dans un réceptif hôtelier huppé de la place, en présence du Directeur Général de LafargeHocim Guinée M. Bruno Silete Hounpati, du Directeur Commercial M. Alpha BAH ainsi que d’autres responsables de l’entreprise et des heureux bénéficiaires.

Au total, ils sont dix-huit (18) fidèles clients de l’entreprise de Ciment LafargeHolcim Guinée à être récompensés. Les cadeaux sont composés de billets d’avion, d’abonnements Canal+ d'un an et 6 mois, d'engins roulants (tricycles), des frais de scolarité d’un à trois enfants, en fonction des conditions d’éligibilité mise par l’entreprise.

"Nous sommes là dans le cadre de notre programme de fidélité YIGUI 2020. Nous sommes venus récompenser nos fidèles clients au compte des activités d’enlèvement de 2020. Etant dans l’optique de gérer les fidèles clients, nous avons lancé ce cadre de fidélité. On le fait chaque année, mais cette année nous avons jugé nécessaire de le faire différemment parce qu’il fallait changer le mode de fonctionnement. Cette fois-ci, c’est une récompense trimestrielle en fonction du volume d’enlèvement des clients par trimestre. A la fin de l’année également, nous procéderons à l’octroi d’un bonus annuel au regard du 1er janvier au 31 décembre. Tout ce que le client a enlevé, on récompense sur cette base. Nous avons récompensé 18 clients au total. Mais si je fais une rétrospective sur les six derniers mois déjà, on a plus 18 de clients", a expliqué le Directeur Commercial de LafargeHolcim Guinée M.Alpha Bah

Ces cadeaux ont été donnés en fonctions des catégories, précise-t-il. « On a donné des billets d’avion pour la catégorie ambassadeur. Les clients de cette catégorie pourront voyager. Nous avons donné des tricycles, des frais de scolarité et d’abonnements Canal+ d’un an et six mois en fonction des catégories », a ajouté ce responsable de Lafarge.

Une récompense que les Clients bénéficiaires n’ont pas manqué d’apprécier toute en renouvelant leur fidélité à l’entreprise de ciment LafargeHolcim Guinée. C’est le cas de Mohamed Diabaté représentant l’entreprise CWE.

« Je tiens à remercier ma société et ensuite remercier la société LafargeHolcim ciment de Guinée parce que ça fait longtemps que nous travaillons ensemble dans la confiance. C’est donc un honneur pour moi d’être récompensé. Je profite de l’occasion pour inviter les autres commerçants et entreprises à choir le ciment de Lafargeholcim parce que, c’est de la qualité » a-t-il lancé.

Cet autre client récompensé a abondé dans le même sens. « Je suis très content d’être parmi les clients fidèles qui bénéficient de cette récompense de l’entreprise LafargeHolcim Guinée. Je suis satisfait de leur service et je continuerai toujours à travailler avec eux parce qu’avec eux, c’est de la qualité » a témoigné M. Ismael, récipiendaire d’un billet et d’un abonnement Canal+ pour un an.

Leader en Guinée en termes d’innovation, LafargeHolcim Guinée a sur le marché plusieurs qualités de produits. En plus des quatre produits qu’elle avait sur le marché, l’entreprise a lancé quatre nouveaux sur le marché, ce qui fait en tout (8), huit. Ces quatre nouveaux produits sont : Bricbeton, Karocol+, Finition+ et BetonPro.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664-72-76-28