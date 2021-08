Les élèves-maitres menacent : "Nous allons descendre dans les rues…"

KANKAN-Face au non-paiement de leurs pécules, les élèves-maitres de l’école normale des instituteurs de Kankan, menacent de descendre dans la rue.

Ce mercredi 11 août 2021, ils ont annoncé une manifestation dans les rues de la ville de Kankan, à partir du 14 août.

Ils exigent du ministère de l’enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, le paiement intégral de leur bourse d’entretien qu'ils évaluent à 6 mois. Interrogé par notre correspondant régional, le porte-parole des élèves-maitres de la préfecture de Kankan, a précisé :

"Alors que les étudiants des universités sont sur le point de percevoir leur bourse d’entretien, nous au compte de l’enseignent technique, rien n'est annoncé pour le moment. Or, on a six mois d'arriérés. Donc, face à ce silence radio, nous disons aux autorités : si d’ici le 14 août, rien n’est fait, nous allons descendre dans les rues, pour demander le paiement immédiat de nos pécules ", a laissé entendre, Yattara Babara, le porte-parole des élèves-maitres de la préfecture de Kankan.

Qu'est-ce qui explique ce retard? Pour l'heure, toutes nos attentives pour avoir le 1er responsable de l’école normale des instituteurs de Kankan, ont été vaines. Idem pour le directeur de l’ENI.

A suivre…

Facély Sanoh, correspondant

Regional d'Africaguinee.com

A Kankan