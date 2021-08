Guinée : Alpha Condé exige le pass sanitaire à tous les travailleurs de l'administration…

CONAKRY- En Guinée, le pass sanitaire est désormais exigé à tous les travailleurs et visiteurs de l'administration. C'est l'une des décisions fortes annoncées ce mardi 10 août 21, par le Président Alpha Condé. Alors que le pays a encore un taux de vaccination de 4% depuis le début de la campagne il y a quatre mois, le Chef de l'Etat veut rapidement inverser la tendance

Le Président de la République, a instruit ce mardi 10 août 21, le Premier Ministre, d’exiger que les ministres et les personnels de toute l’administration n’accèdent à leur poste de travail que munis de leur pass sanitaire.

Cette mesure est étendue à la Présidence de la République et à la Primature. Il en est de même pour tous les visiteurs.

La Pandémie de la COVID 19 connait une évolution inquiétante en Guinée. La barre de 1000 personnes testées positives par jour est en passe d’être franchie, tandis que le seuil de 10 cas de décès hospitaliers, quotidiennement, est quasiment atteint, s'est inquiété le chef du Gouvernement. Tirant la sonnette d’alarme, le Premier ministre a indiqué que le Gouvernement doit se mettre en ordre de bataille pour inverser cette tendance préoccupante.

Ibrahima Kassory Fofana a demandé aux membres du Gouvernement de proposer chacun des mesures ciblées et volontaristes dans le cadre de la campagne de prévention au sein des différentes administrations sous leur responsabilité, auprès des populations, en général.

Les ministères concernés par cette initiative gouvernementale sont invités à soumettre par écrit des propositions d’actions et de mesures pertinentes en matière de prévention, de contrôle et même de sanctions dans leurs secteurs respectifs (3 à 5 mesures par secteur), au plus tard le jeudi 12 août 2021.

A suivre…

Africaguinee.com