La Banque Islamique de Guinée (BIG) fait un important don de matériels informatiques et bureautiques à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia…

CONAKRY-La Banque Islamique de Guinée (BIG) a fait un important don de matériels informatiques et bureautiques à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, ce lundi 9 août 2021. La cérémonie de remise de don a eu lieu dans l’enceinte même de cette institution d’enseignement supérieur en présence du Ministre d’Etat, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Aboubacar SYLLA, du Directeur Général de la Banque Islamique de Guinée (BIG), M. Sidy DIEYE, du Recteur.

Ce don est composé de 20 imprimantes multiservice colore, 40 ordinateurs portatifs, 75 onduleurs (1000 VA), 10 vidéos projecteurs, 19 armoires semi vitrés, 2 battants, 10 bureaux Directeurs de 1 mètre 80 avec retour, 18 bureaux avec retour 1 mètre 60, 18 fauteuils roulants, 19 fauteuils visiteurs, 136 chaises visiteurs avec accoudoirs, 5 écrans plat géant et autres. Le coût de l'ensemble de ces matériels est estimé à un milliard 772 millions Gnf.

Dans son discours de circonstance, le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a tout d'abord formulé des remerciements à l'endroit de la Direction Générale de la Banque Islamique de Guinée (BIG). Aboubacar SYLLA a promis que l’université de Sonfonia fera bon usage de ces matériels.

« Je crois qu’il faut faire en sorte que nos universités s’ouvrent sur le monde économique et extérieur. Cela ne peut se faire qu’à travers le développement et des moyens informatiques. Le fait que la Banque Islamique de Guinée s’est engagée dans ce sens, cela nous nous rassure et nous satisfait à plus d’un titre. Merci à la Banque Islamique de Guinée et je la rassure : elle peut compter sur la partie guinéenne pour renforcer et diversifier ce partenariat. Nous ferons le meilleur usage possible de tous ces matériels de manière à ce qu'elle soit satisfaite de ce don », a indiqué Aboubacar SYLLA.

Dans ses propos, le Directeur Général de la Banque Islamique de Guinée s’est dit être fier d’accompagner les Universités guinéennes. Assurant de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour pérenniser ce partenariat, M. Sidy DIEYE a promis que la BIG va soutenir les institutions d’enseignement supérieur guinéen.

« L’université c’est le temple de savoir. Si on veut éduquer notre jeunesse, nos populations, forcément il faut passer par l’université. Nous avons une considération sans fin à tous les acteurs de l’université. Donc, nous pensons continuer à faire des gestes au profit de l’université. Nous avons prévus d’autres choses pour accompagner l’université dans son développement pour qu’il y ait la performance, l’excellence à tout point de vue. Insha’Allah nous allons prendre des dispositions pour que ce partenariat puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Pour nous, c’est un petit geste mais c’est important de marquer notre considération à l’université », a déclaré le Directeur Général de la Banque Islamique de Guinée.

Pour sa part, le recteur de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, qui a reçu cet important don, a remercié la Direction Générale de la Banque Islamique de Guinée (BIG) tout en rappelant l’appui que cette Banque a apporté à son institution depuis sa création en 2005.

« Depuis sa création en 2005, l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia a bénéficié de précieux appuis d’ordinateurs de bureau, la construction du niveau 1 du bâtiment qui abrite la filière langues et civilisations arabe. Et aujourd’hui ce magnifique et important don vient s'ajouter. Au nom de l’ensemble des étudiants et du personnel de l’université, j’adresse mes chaleureux remerciements à la Banque Islamique de Guinée. Nous sommes convaincus que les bonnes relations de coopération qui existent entre nos deux institutions ne feront que se consolider et se développer davantage à l’avenir. Nous vous rassurons que ce don sera utilisé à bon escient », a lancé M. Manga KEITA.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 02